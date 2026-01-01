Déployer Maputnik avec l'installation en un clic.
Éditeur visuel libre et open source pour les styles de carte JSON MapLibre et Mapbox GL, conçu pour les développeurs et les cartographes.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Maputnik
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Maputnik
Maputnik est l'éditeur visuel open-source standard pour la spécification de style MapLibre GL, utilisé pour concevoir des fonds de carte de tuiles vectorielles pour les applications web et mobiles. Au lieu d'éditer manuellement du JSON, vous composez des couches, des propriétés de peinture, des expressions et des filtres via un éditeur WYSIWYG en direct synchronisé avec un aperçu MapLibre GL réel.
L'auto-hébergement de Maputnik sur votre propre VPS permet de conserver les fichiers de style propriétaires, les URL de serveurs de tuiles et les clés API au sein de votre infrastructure plutôt que de dépendre de la démo publique sur maplibre.org. Le déploiement se présente sous la forme d'un unique front-end statique servi par le binaire officiel de Maputnik, de sorte que le travail de conception s'exécute entièrement côté navigateur sans nécessiter de dépendances de service de carte externes.
Principales fonctionnalités de Maputnik
Éditeur de style WYSIWYG
Modifier les styles JSON MapLibre et Mapbox GL visuellement avec un aperçu de carte en direct qui se met à jour à mesure que vous ajustez les couches, les couleurs, les polices et les expressions dépendantes du zoom.
Couverture complète des spécifications de style
Prend en charge tous les types de couches de spécification de style MapLibre GL — remplissage, ligne, symbole, raster, ombrage des reliefs, carte thermique — avec des entrées sensibles au type pour les propriétés de peinture et de mise en page.
Expressions pilotées par les données
Construire et déboguer des expressions de filtre et de propriété avec validation en ligne, afin que les styles puissent réagir aux attributs de fonctionnalité, au niveau de zoom et à l'état d'exécution.
Inspecteur de tuiles vectorielles
Inspectez les sources de tuiles vectorielles couche par couche pour voir exactement quelles fonctionnalités et propriétés sont disponibles avant de les lier dans votre style.
Importer et exporter des styles
Charger des styles depuis une URL, télécharger un JSON, ou coller depuis le presse-papiers, puis exporter le fichier de style final prêt à être intégré dans MapLibre GL JS ou les SDK natifs.
Sources de tuiles personnalisées
Dirigez l'éditeur vers vos propres points de terminaison de tuiles vectorielles ou matricielles, des serveurs OpenMapTiles ou MBTiles pour concevoir des styles en fonction des données que votre application sert réellement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Maputnik
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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