Déployer Plex en 1 clic.
Le serveur multimédia auto-hébergé le plus populaire au monde pour diffuser des films, des séries télévisées, de la musique et des photos vers n'importe quel appareil.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Plex
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Plex
Plex transforme votre collection de médias personnels en un service de streaming raffiné rivalisant avec Netflix ou Spotify. Il récupère automatiquement les affiches, les descriptions, les détails du casting et les évaluations pour vos films, séries télévisées et musique — transformant les fichiers bruts en une bibliothèque magnifiquement organisée accessible depuis n'importe quel appareil ou emplacement.
L'auto-hébergement de Plex sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7 sans dépendre de la disponibilité de votre connexion internet domestique, un CPU dédié pour un transcodage fluide de plusieurs flux simultanés, et une bande passante d'upload de qualité professionnelle afin que l'accès à distance ne subisse jamais de mise en mémoire tampon — même avec du contenu 4K.
Principales fonctionnalités de Plex
Support universel des appareils
Les applications natives pour iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux et les navigateurs web garantissent que votre bibliothèque est accessible depuis chaque écran que vous possédez.
Métadonnées automatiques
Plex récupère automatiquement les affiches, les évaluations, les informations sur la distribution et les descriptions de TMDb, TVDb et MusicBrainz, transformant les fichiers bruts en une collection cataloguée de manière professionnelle.
Transcodage matériel
L'accélération Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC et AMD AMF convertit la vidéo en temps réel afin que n'importe quel appareil puisse lire n'importe quel format sans mise en mémoire tampon ni perte de qualité.
TV en direct & DVR
Associez Plex à un tuner compatible pour enregistrer les émissions diffusées par voie hertzienne, créant un DVR personnel qui remplace le câble par des chaînes locales gratuites et la visualisation en différé.
Comptes utilisateur gérés
Créez des profils séparés pour chaque membre de la famille avec un historique de visionnage individuel, des contrôles parentaux et des filtres de classification du contenu — le tout géré à partir d'un seul panneau d'administration.
Pourquoi choisir Hostinger pour Plex
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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