Déployer PsiTransfer en un clic.
Partage de fichiers auto-hébergé simple avec liens expirables, protection par mot de passe et téléchargements reprenables — aucun compte requis.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PsiTransfer
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec PsiTransfer
PsiTransfer est un service de transfert de fichiers léger et open-source pour partager des fichiers via des liens de téléchargement expirables — aucun compte n'est requis pour les expéditeurs ou les destinataires. Les fichiers sont organisés en compartiments de téléchargement avec des périodes de rétention configurables allant du téléchargement unique à une expiration de 8 semaines. Chaque compartiment peut être optionnellement protégé par mot de passe avec un chiffrement AES, et les destinataires peuvent tout télécharger sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz sans rien installer.
L'auto-hébergement de PsiTransfer sur votre VPS maintient la confidentialité des transferts de fichiers : aucune limite de taille imposée par un service cloud, aucune métadonnée de fichier envoyée à des tiers, et un contrôle total sur les politiques de rétention et le stockage. Un panneau d'administration optionnel vous permet de surveiller les téléchargements actifs et de gérer le stockage depuis une seule page protégée.
Principales fonctionnalités de PsiTransfer
Liens de téléchargement expirant
Définissez la durée de rétention d'un téléchargement unique jusqu'à 8 semaines — les fichiers et leurs liens sont automatiquement supprimés lorsqu'ils expirent.
Aucun compte requis
Les destinataires téléchargent les fichiers directement à partir d'un lien partageable sans s'inscrire ni se connecter à aucun service.
Compartiments protégés par mot de passe
Sécurisez tout téléchargement avec des mots de passe de compartiment chiffrés AES afin que seuls les destinataires prévus puissent accéder aux fichiers partagés.
Téléversements reprenables
Les téléchargements de fichiers volumineux reprennent automatiquement après des interruptions de réseau en utilisant le protocole tus.io, empêchant les transferts échoués sur des connexions lentes.
Téléchargement en masse de l'archive
Les destinataires peuvent télécharger tous les fichiers d'un compartiment sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz en un clic, sans télécharger les fichiers individuellement.
Tableau de bord d'administration
Surveillez tous les buckets actifs, visualisez l'utilisation du stockage et supprimez les téléchargements depuis un panneau d'administration protégé par mot de passe à l'adresse /admin.
Pourquoi choisir Hostinger pour PsiTransfer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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