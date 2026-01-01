Déployer Spacedrive en un clic.
Gestionnaire de fichiers open source qui unifie vos fichiers sur les disques locaux, le stockage externe et le cloud en une seule bibliothèque consultable.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Spacedrive
Spacedrive est un système de fichiers distribué virtuel (VDFS) qui crée un catalogue unique et intelligent de tous vos fichiers — quel que soit leur emplacement. Les disques locaux, le stockage externe et les services cloud sont unifiés dans une base de données consultable avec des balises, des filtres de métadonnées, la détection des doublons et la génération de vignettes. Contrairement aux explorateurs de fichiers traditionnels, Spacedrive traite l'intégralité de votre bibliothèque numérique comme des données structurées que vous pouvez interroger et organiser à grande échelle.
L'auto-hébergement du serveur Spacedrive sur votre propre VPS vous offre un hub permanent et toujours actif pour votre système d'organisation de fichiers avec authentification administrateur intégrée — sans télécharger vos données vers un cloud tiers.
Principales fonctionnalités de Spacedrive
Bibliothèque de fichiers unifiée
Indexe les fichiers sur les disques locaux, le stockage externe et les emplacements cloud dans une seule base de données consultable — plus besoin de chercher à travers plusieurs endroits.
Balises intelligentes
Organisez les fichiers avec des balises personnalisées et des filtres de métadonnées afin que vous puissiez trouver exactement ce dont vous avez besoin, peu importe où il est stocké.
Détection des doublons
Identifie automatiquement les fichiers en double dans votre bibliothèque, vous aidant à récupérer de l'espace de stockage et à garder votre collection propre.
Aperçus des médias
Génère des miniatures et des aperçus pour les photos et les vidéos afin que vous puissiez parcourir votre bibliothèque visuellement sans ouvrir les fichiers individuels.
Synchronisation pair à pair
Synchronise votre bibliothèque organisée sur plusieurs appareils afin que vos balises, collections et métadonnées soient toujours à jour partout.
Pourquoi choisir Hostinger pour Spacedrive
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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