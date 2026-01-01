Déployer Verdaccio en un clic.
Registre proxy npm privé léger pour la publication, la mise en cache et la gestion des paquets JavaScript au sein de votre équipe.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Verdaccio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Verdaccio
Verdaccio est un registre npm privé léger et open source qui permet aux équipes de publier des paquets internes et de proxifier le registre npm public. Contrairement aux registres hébergés qui facturent par utilisateur ou imposent des limites de débit, Verdaccio fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vous offrant un cache local rapide de paquets npm ainsi qu'un stockage sécurisé pour vos modules JavaScript privés.
L'auto-hébergement avec Verdaccio supprime la dépendance de vos pipelines de build vis-à-vis de la disponibilité externe de npm, accélère les installations grâce à la mise en cache locale et maintient le code propriétaire hors des registres publics. Il est entièrement compatible avec npm, Yarn et pnpm sans aucune modification de la configuration côté client, au-delà de la simple indication de l'URL de votre registre.
Principales fonctionnalités de Verdaccio
Publication de packages privés
Publiez et distribuez des paquets npm internes au sein de votre équipe sans les exposer au registre public.
proxy et cache npm
Miroite automatiquement les paquets npm publics en local afin que les installations restent rapides et fiables même lorsque npm est inaccessible.
npm, Yarn, pnpm compatible
Fonctionne directement avec tous les principaux gestionnaires de paquets JavaScript — aucun plugin client ou wrapper spécial n'est requis.
Authentification intégrée
Gérer l'accès des utilisateurs avec l'authentification basée sur htpasswd pour contrôler qui peut publier ou installer des paquets.
Interface utilisateur web incluse
Parcourez les paquets, inspectez les versions et recherchez dans votre registre via une interface web intégrée et épurée.
Écosystème de plugins
Étendre le stockage, l'authentification et les intergiciels via un riche système de plugins pour s'intégrer à S3, LDAP ou à des flux de travail personnalisés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Verdaccio
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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