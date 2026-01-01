Jusqu’à 70 % de rabais sur Verdaccio

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Registre proxy npm privé léger pour la publication, la mise en cache et la gestion des paquets JavaScript au sein de votre équipe.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Verdaccio

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Centres de données partout dans le monde
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Verdaccio

Verdaccio est un registre npm privé léger et open source qui permet aux équipes de publier des paquets internes et de proxifier le registre npm public. Contrairement aux registres hébergés qui facturent par utilisateur ou imposent des limites de débit, Verdaccio fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vous offrant un cache local rapide de paquets npm ainsi qu'un stockage sécurisé pour vos modules JavaScript privés.

L'auto-hébergement avec Verdaccio supprime la dépendance de vos pipelines de build vis-à-vis de la disponibilité externe de npm, accélère les installations grâce à la mise en cache locale et maintient le code propriétaire hors des registres publics. Il est entièrement compatible avec npm, Yarn et pnpm sans aucune modification de la configuration côté client, au-delà de la simple indication de l'URL de votre registre.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Verdaccio

Publication de packages privés

Publiez et distribuez des paquets npm internes au sein de votre équipe sans les exposer au registre public.

proxy et cache npm

Miroite automatiquement les paquets npm publics en local afin que les installations restent rapides et fiables même lorsque npm est inaccessible.

npm, Yarn, pnpm compatible

Fonctionne directement avec tous les principaux gestionnaires de paquets JavaScript — aucun plugin client ou wrapper spécial n'est requis.

Authentification intégrée

Gérer l'accès des utilisateurs avec l'authentification basée sur htpasswd pour contrôler qui peut publier ou installer des paquets.

Interface utilisateur web incluse

Parcourez les paquets, inspectez les versions et recherchez dans votre registre via une interface web intégrée et épurée.

Écosystème de plugins

Étendre le stockage, l'authentification et les intergiciels via un riche système de plugins pour s'intégrer à S3, LDAP ou à des flux de travail personnalisés.

Pourquoi choisir Hostinger pour Verdaccio

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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