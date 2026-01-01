Déployer Peppermint en un clic.
Système de billetterie et de support technique open source pour la gestion des demandes des clients, des problèmes informatiques internes et des flux de travail d'équipe.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Peppermint
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Peppermint
Peppermint est une solution open-source de billetterie et de service d'assistance conçue comme une alternative légère à Zendesk et Jira. Elle offre aux équipes de support, aux départements informatiques et aux petites entreprises une file d'attente claire pour enregistrer les demandes des clients, suivre les problèmes internes et collaborer sur les résolutions sans frais de licence par agent ni envoi de données de conversation sensibles à un fournisseur SaaS tiers.
L'auto-hébergement de Peppermint sur votre propre VPS garde chaque ticket, dossier client et note interne sous votre contrôle. Le backend PostgreSQL inclus assure un stockage durable de l'historique des tickets, tandis qu'un carnet de notes Markdown personnel avec des listes de tâches offre à chaque agent un espace privé pour organiser son propre travail en parallèle de la file d'attente partagée.
Principales fonctionnalités de Peppermint
Éditeur de tickets Markdown
Rédigez des tickets et des réponses dans un éditeur Markdown enrichi avec des pièces jointes afin que les conversations conservent la mise en forme, les blocs de code et les captures d'écran.
Carnets personnels
Chaque agent dispose d'un carnet privé basé sur Markdown avec des listes de tâches pour suivre le travail individuel parallèlement à la file d'attente de tickets partagée.
Journal de l'historique client
Chaque interaction avec un client est enregistrée dans son profil, donnant aux agents le contexte complet des demandes passées avant de répondre à une nouvelle.
Accès basé sur les rôles
Les permissions de rôle granulaires permettent aux administrateurs de contrôler quels agents peuvent afficher, commenter ou résoudre des catégories de tickets spécifiques.
Intégration REST API
Une API REST documentée vous permet de pousser des tickets à partir d'outils de surveillance, de synchroniser des données avec des CRM ou de créer des tableaux de bord personnalisés sur Peppermint.
Interface réactive
L'interface utilisateur est conçue pour des écrans allant du mobile à la 4K, afin que les agents puissent trier les tickets depuis n'importe quel appareil sans compromettre l'ergonomie.
Pourquoi choisir Hostinger pour Peppermint
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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