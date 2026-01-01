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Système de billetterie et de support technique open source pour la gestion des demandes des clients, des problèmes informatiques internes et des flux de travail d'équipe.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Peppermint

Peppermint est une solution open-source de billetterie et de service d'assistance conçue comme une alternative légère à Zendesk et Jira. Elle offre aux équipes de support, aux départements informatiques et aux petites entreprises une file d'attente claire pour enregistrer les demandes des clients, suivre les problèmes internes et collaborer sur les résolutions sans frais de licence par agent ni envoi de données de conversation sensibles à un fournisseur SaaS tiers.

L'auto-hébergement de Peppermint sur votre propre VPS garde chaque ticket, dossier client et note interne sous votre contrôle. Le backend PostgreSQL inclus assure un stockage durable de l'historique des tickets, tandis qu'un carnet de notes Markdown personnel avec des listes de tâches offre à chaque agent un espace privé pour organiser son propre travail en parallèle de la file d'attente partagée.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Peppermint

Éditeur de tickets Markdown

Rédigez des tickets et des réponses dans un éditeur Markdown enrichi avec des pièces jointes afin que les conversations conservent la mise en forme, les blocs de code et les captures d'écran.

Carnets personnels

Chaque agent dispose d'un carnet privé basé sur Markdown avec des listes de tâches pour suivre le travail individuel parallèlement à la file d'attente de tickets partagée.

Journal de l'historique client

Chaque interaction avec un client est enregistrée dans son profil, donnant aux agents le contexte complet des demandes passées avant de répondre à une nouvelle.

Accès basé sur les rôles

Les permissions de rôle granulaires permettent aux administrateurs de contrôler quels agents peuvent afficher, commenter ou résoudre des catégories de tickets spécifiques.

Intégration REST API

Une API REST documentée vous permet de pousser des tickets à partir d'outils de surveillance, de synchroniser des données avec des CRM ou de créer des tableaux de bord personnalisés sur Peppermint.

Interface réactive

L'interface utilisateur est conçue pour des écrans allant du mobile à la 4K, afin que les agents puissent trier les tickets depuis n'importe quel appareil sans compromettre l'ergonomie.

Pourquoi choisir Hostinger pour Peppermint

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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