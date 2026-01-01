Déployer Habitica en 1 clic.
Application de productivité gamifiée qui transforme les habitudes, les tâches quotidiennes et les choses à faire en une aventure RPG avec une progression de personnage et des quêtes sociales.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Habitica
Habitica transforme la productivité en un jeu de rôle où l'accomplissement de tâches du monde réel fait progresser votre personnage, vous fait gagner de l'or et débloque de l'équipement. Créez des habitudes pour suivre les comportements récurrents, des tâches quotidiennes pour celles qui se réinitialisent chaque jour, et des tâches à faire pour les objectifs uniques — en manquer une coûte de la santé à votre avatar, créant une véritable responsabilisation grâce aux mécanismes de jeu.
Les fonctionnalités sociales vous permettent de rejoindre des guildes, de participer à des défis et de mener des quêtes de groupe où les équipes vainquent des monstres en accomplissant des tâches ensemble. L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde toutes les données d'habitudes, la progression du personnage et l'historique social sous votre contrôle sans dépendre du service public.
Principales fonctionnalités de Habitica
Gestion des tâches RPG
Gagnez de l'expérience, de l'or et de l'équipement en accomplissant de vraies tâches — améliorez votre personnage de la même manière que vous améliorez vos habitudes.
Habitudes et tâches quotidiennes
Suivez les comportements répétables avec des habitudes et définissez des tâches récurrentes avec des tâches quotidiennes qui se réinitialisent chaque jour, avec des pénalités de santé pour les éléments manqués.
Quêtes de groupe
Faites équipe avec des amis ou des collègues pour vaincre des monstres ensemble — chaque tâche accomplie inflige des dégâts, rendant la responsabilisation de groupe vraiment amusante.
Système de classes
Débloquez les classes Guerrier, Mage, Voleur ou Soigneur au niveau 10, chacune avec des capacités uniques qui complètent différents styles de productivité.
Récompenses personnalisées
Créez des incitations personnelles liées à l'accomplissement des tâches — utilisez l'or gagné pour débloquer des récompenses réelles que vous définissez vous-même.
Pourquoi choisir Hostinger pour Habitica
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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