Jusqu’à 70 % de rabais sur Domoticz

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Système domotique open-source léger pour la surveillance et le contrôle des appareils domotiques intelligents.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Domoticz

Domoticz est un serveur domotique léger qui vous permet de surveiller et de contrôler une large gamme d'appareils domotiques intelligents — interrupteurs, capteurs, thermostats, compteurs d'énergie, stations météorologiques, et plus encore — le tout à partir d'une seule interface web. Il prend en charge des centaines de protocoles matériels et d'intégrations, y compris Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, les compteurs P1 et MQTT, ce qui le rend compatible avec la plupart des écosystèmes de maison intelligente populaires.

Exécuter Domoticz sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos règles d'automatisation, les données historiques des capteurs et l'accès aux appareils — sans dépendance au cloud, sans frais d'abonnement et sans risques pour la confidentialité liés aux services tiers. Sa faible empreinte en ressources le rend bien adapté aux déploiements permanents sur un VPS modeste.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Domoticz

Compatibilité des appareils multi-protocoles

Connectez Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT et des centaines d'autres protocoles matériels à partir d'une seule interface unifiée.

Moteur de règles d'automatisation

Créez des règles d'automatisation basées sur le temps, déclenchées par des événements et par des capteurs, sans écrire de code, pour que votre maison fonctionne selon votre emploi du temps.

Surveillance énergétique

Suivez la consommation d'électricité, de gaz et d'eau en temps réel grâce à des graphiques intégrés et au stockage de données historiques alimenté par SQLite.

Tableaux de bord météo et capteurs

Visualisez les données de température, d'humidité, de vent, de pluie et de qualité de l'air provenant de capteurs locaux ou de services météorologiques en ligne dans des tableaux de bord personnalisables.

Interface adaptée au mobile

Accéder et contrôler tous les appareils depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile, avec des notifications push optionnelles via des services tiers.

Prise en charge des plugins et des scripts

Étendez les fonctionnalités avec des plugins Python et des scripts Lua pour intégrer du matériel personnalisé, des API ou une logique d'automatisation complexe.

Pourquoi choisir Hostinger pour Domoticz

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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