Domoticz est un serveur domotique léger qui vous permet de surveiller et de contrôler une large gamme d'appareils domotiques intelligents — interrupteurs, capteurs, thermostats, compteurs d'énergie, stations météorologiques, et plus encore — le tout à partir d'une seule interface web. Il prend en charge des centaines de protocoles matériels et d'intégrations, y compris Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, les compteurs P1 et MQTT, ce qui le rend compatible avec la plupart des écosystèmes de maison intelligente populaires.

Exécuter Domoticz sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos règles d'automatisation, les données historiques des capteurs et l'accès aux appareils — sans dépendance au cloud, sans frais d'abonnement et sans risques pour la confidentialité liés aux services tiers. Sa faible empreinte en ressources le rend bien adapté aux déploiements permanents sur un VPS modeste.