Déployer Domoticz en 1 clic.
Système domotique open-source léger pour la surveillance et le contrôle des appareils domotiques intelligents.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Domoticz
Domoticz est un serveur domotique léger qui vous permet de surveiller et de contrôler une large gamme d'appareils domotiques intelligents — interrupteurs, capteurs, thermostats, compteurs d'énergie, stations météorologiques, et plus encore — le tout à partir d'une seule interface web. Il prend en charge des centaines de protocoles matériels et d'intégrations, y compris Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, les compteurs P1 et MQTT, ce qui le rend compatible avec la plupart des écosystèmes de maison intelligente populaires.
Exécuter Domoticz sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos règles d'automatisation, les données historiques des capteurs et l'accès aux appareils — sans dépendance au cloud, sans frais d'abonnement et sans risques pour la confidentialité liés aux services tiers. Sa faible empreinte en ressources le rend bien adapté aux déploiements permanents sur un VPS modeste.
Principales fonctionnalités de Domoticz
Compatibilité des appareils multi-protocoles
Connectez Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT et des centaines d'autres protocoles matériels à partir d'une seule interface unifiée.
Moteur de règles d'automatisation
Créez des règles d'automatisation basées sur le temps, déclenchées par des événements et par des capteurs, sans écrire de code, pour que votre maison fonctionne selon votre emploi du temps.
Surveillance énergétique
Suivez la consommation d'électricité, de gaz et d'eau en temps réel grâce à des graphiques intégrés et au stockage de données historiques alimenté par SQLite.
Tableaux de bord météo et capteurs
Visualisez les données de température, d'humidité, de vent, de pluie et de qualité de l'air provenant de capteurs locaux ou de services météorologiques en ligne dans des tableaux de bord personnalisables.
Interface adaptée au mobile
Accéder et contrôler tous les appareils depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile, avec des notifications push optionnelles via des services tiers.
Prise en charge des plugins et des scripts
Étendez les fonctionnalités avec des plugins Python et des scripts Lua pour intégrer du matériel personnalisé, des API ou une logique d'automatisation complexe.
Pourquoi choisir Hostinger pour Domoticz
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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