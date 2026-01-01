Jusqu’à 70 % de rabais sur Kener

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Plateforme de page de statut open-source pour la surveillance des services et la communication des incidents aux utilisateurs en temps réel.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kener

Kener est un système de page de statut open-source construit avec SvelteKit qui permet aux équipes de surveiller les services et de communiquer les pannes de manière transparente. Il prend en charge plusieurs types de moniteurs — points de terminaison HTTP/API, TCP, DNS, certificats SSL, ping, requêtes SQL, battements de cœur et serveurs de jeux — chacun étant suivi et affiché sur une page de statut publique avec l'historique de disponibilité et des graphiques de temps de réponse.

L'auto-hébergement de Kener sur votre VPS conserve toutes les données de surveillance et l'historique des incidents sous votre contrôle. L'instance Redis incluse gère les files d'attente de tâches et la mise en cache, tandis que les données de l'application sont stockées dans SQLite par défaut — aucune base de données externe n'est requise. Le premier utilisateur à s'inscrire sur l'instance devient l'administrateur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Kener

Surveillance multi-protocole

Surveillez les points de terminaison HTTP, les ports TCP, les enregistrements DNS, les certificats SSL, les cibles de ping, les signaux de vie et les serveurs de jeux depuis un tableau de bord unique.

Gestion des incidents

Créez des rapports d'incident avec des chronologies d'état horodatées, publiez des mises à jour continues et archivez les résolutions pour un historique transparent des pannes.

Entretien programmé

Annoncez les temps d'arrêt planifiés à l'avance afin que les utilisateurs voient les fenêtres de maintenance à venir sur la page d'état avant que le service ne soit interrompu.

Notifications multicanal

Alertez votre équipe via email, Slack, Discord, ou webhooks dès qu'un moniteur change d'état ou se rétablit.

Badges de statut intégrables

Ajoutez des badges de statut en direct ou des iframes à votre documentation, votre site web ou votre tableau de bord d'application pour afficher l'état de santé du service en ligne.

Accès basé sur les rôles

Invitez les membres de l'équipe avec des rôles distincts à collaborer sur les mises à jour d'incidents et à surveiller la configuration sans partager l'accès administrateur.

Pourquoi choisir Hostinger pour Kener

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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