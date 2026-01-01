Déployer Kener en un clic.
Plateforme de page de statut open-source pour la surveillance des services et la communication des incidents aux utilisateurs en temps réel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kener
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kener
Kener est un système de page de statut open-source construit avec SvelteKit qui permet aux équipes de surveiller les services et de communiquer les pannes de manière transparente. Il prend en charge plusieurs types de moniteurs — points de terminaison HTTP/API, TCP, DNS, certificats SSL, ping, requêtes SQL, battements de cœur et serveurs de jeux — chacun étant suivi et affiché sur une page de statut publique avec l'historique de disponibilité et des graphiques de temps de réponse.
L'auto-hébergement de Kener sur votre VPS conserve toutes les données de surveillance et l'historique des incidents sous votre contrôle. L'instance Redis incluse gère les files d'attente de tâches et la mise en cache, tandis que les données de l'application sont stockées dans SQLite par défaut — aucune base de données externe n'est requise. Le premier utilisateur à s'inscrire sur l'instance devient l'administrateur.
Principales fonctionnalités de Kener
Surveillance multi-protocole
Surveillez les points de terminaison HTTP, les ports TCP, les enregistrements DNS, les certificats SSL, les cibles de ping, les signaux de vie et les serveurs de jeux depuis un tableau de bord unique.
Gestion des incidents
Créez des rapports d'incident avec des chronologies d'état horodatées, publiez des mises à jour continues et archivez les résolutions pour un historique transparent des pannes.
Entretien programmé
Annoncez les temps d'arrêt planifiés à l'avance afin que les utilisateurs voient les fenêtres de maintenance à venir sur la page d'état avant que le service ne soit interrompu.
Notifications multicanal
Alertez votre équipe via email, Slack, Discord, ou webhooks dès qu'un moniteur change d'état ou se rétablit.
Badges de statut intégrables
Ajoutez des badges de statut en direct ou des iframes à votre documentation, votre site web ou votre tableau de bord d'application pour afficher l'état de santé du service en ligne.
Accès basé sur les rôles
Invitez les membres de l'équipe avec des rôles distincts à collaborer sur les mises à jour d'incidents et à surveiller la configuration sans partager l'accès administrateur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kener
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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