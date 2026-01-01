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Éditeur de diagrammes de base de données open-source qui visualise instantanément n'importe quel schéma à partir d'une seule requête SQL, aucune information d'identification stockée n'est requise.

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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
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KVM 4
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
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KVM 8
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ChartDB

ChartDB est un éditeur de diagrammes de base de données basé sur navigateur qui permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données (DBA) de visualiser n'importe quel schéma de base de données sans connecter l'outil directement à leur base de données. Une seule « Requête Intelligente » — une instruction SQL que vous exécutez dans votre propre client — renvoie les métadonnées du schéma au format JSON. Collez-la dans ChartDB et il génère immédiatement un ERD interactif complet, sans compte, sans identifiants stockés et sans mot de passe de base de données ne quittant jamais votre terminal.

La fonction d'exportation DDL basée sur l'IA génère des scripts de migration entre différents dialectes de bases de données, utile pour les équipes planifiant des migrations inter-bases de données ou documentant les modifications de schéma pour examen. L'auto-hébergement de ChartDB conserve toutes les informations de schéma au sein de votre propre infrastructure plutôt que dans un outil cloud tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ChartDB

Importation de requêtes intelligentes

Collez le résultat d'une seule requête SQL pour générer instantanément un ERD complet — aucune connexion directe à la base de données ni informations d'identification stockées requises.

Exportation DDL IA

Générer des scripts de migration SQL entre différents dialectes de base de données, aidant les équipes à planifier des migrations inter-bases de données ou à produire de la documentation de schéma.

Prise en charge de plus de 10 bases de données

Fonctionne avec PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, et plus encore, prêt à l'emploi.

Éditeur interactif

Annotez, réorganisez et ajustez les diagrammes avec une interface glisser-déposer conçue pour les schémas complexes à plusieurs tables.

Plusieurs formats d'exportation

Exporter les diagrammes au format SQL, DBML, JSON, PNG, JPG ou SVG pour la documentation, le partage ou l'intégration avec d'autres outils.

Pourquoi choisir Hostinger pour ChartDB

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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