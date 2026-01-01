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Soirées de visionnage Plex — organisez des soirées cinéma et télé synchronisées avec vos amis et votre famille sur plusieurs serveurs Plex.

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$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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16 To de bande passante
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KVM 8
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$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec SyncLounge

SyncLounge est un coordinateur de "soirée visionnage" auto-hébergé pour Plex Media Server. Il synchronise la lecture sur plusieurs clients Plex en temps réel — lorsqu'un spectateur met en pause, tout le monde met en pause ; lorsqu'un spectateur avance, tout le monde rattrape. Chaque spectateur diffuse depuis son propre serveur Plex, de sorte que l'hôte n'a pas à partager sa bibliothèque ni à se soucier de la bande passante — SyncLounge maintient simplement les horloges de lecture alignées et fournit un salon de discussion pour le groupe.

L'auto-hébergement de SyncLounge sur un VPS permet de garder les soirées visionnage sous votre contrôle, les utilisateurs se connectant via leurs comptes Plex existants et se connectant à leurs propres serveurs Plex. La prise en charge optionnelle de la liste blanche restreint votre instance aux amis, à la famille ou aux utilisateurs d'un serveur Plex spécifique.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de SyncLounge

Synchronisation de la lecture en temps réel

Les actions de lecture, pause, recherche et volume se synchronisent entre tous les participants en quelques millisecondes, afin que toute la pièce reste synchronisée.

Chat de groupe intégré

Chaque salle comprend une barre latérale de discussion intégrée afin que les spectateurs puissent réagir et discuter sans quitter le lecteur.

Prise en charge multi-serveurs

Chaque spectateur diffuse depuis son propre serveur Plex, ainsi l'hôte n'a pas besoin de partager l'accès à la bibliothèque ni de consommer de la bande passante d'envoi.

Authentification unique Plex

Les utilisateurs s'authentifient avec leur compte Plex existant — pas d'inscription séparée, pas de mot de passe supplémentaire à retenir.

Liste blanche d'accès facultative

La variable AUTH_LIST restreint l'accès à des noms d'utilisateur Plex, des e-mails ou des identifiants de machine serveur spécifiques pour les déploiements privés.

Pourquoi choisir Hostinger pour SyncLounge

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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