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Plateforme open source de visualisation et d'exploration de données pour Elasticsearch, avec des tableaux de bord, la recherche et des outils d'observabilité.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kibana

Kibana est l'interface utilisateur web officielle d'Elasticsearch — une plateforme raffinée pour explorer les données, créer des tableaux de bord interactifs, exécuter des requêtes de recherche et gérer un déploiement Elastic Stack. Créé à l'origine en 2013 et maintenant maintenu par Elastic NV, Kibana est la couche de visualisation standard pour toute application basée sur Elasticsearch, de l'analyse de journaux et de l'observabilité à la recherche e-commerce et à l'analyse de sécurité.

L'auto-hébergement de Kibana sur votre VPS offre aux équipes de données et de plateforme un environnement de visualisation Elastic Stack complet sans les frais SaaS par document courants avec Elastic Cloud. Ce modèle regroupe un Elasticsearch à nœud unique avec Kibana, afin que la pile soit prête à ingérer des données et à créer des tableaux de bord immédiatement après le déploiement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Kibana

Découvrez et explorez

Parcourez les index Elasticsearch avec l'interface Discover — interrogez, filtrez, triez et visualisez les documents bruts pour repérer les modèles et les anomalies en temps réel.

Tableaux de bord et visualisations

Créez des tableaux de bord interactifs avec des graphiques linéaires, des graphiques à barres, des cartes thermiques, des cartes, des tableaux, et des visualisations par glisser-déposer de Lens partageables entre les équipes.

Recherche et ES|QL

Le DSL de requête Elasticsearch complet plus ES|QL — un langage de requête par pipeline similaire à Splunk SPL — rend les requêtes complexes accessibles aux non-développeurs.

Outils d'observabilité

Applications de surveillance intégrées des journaux, des métriques, de l'APM et de la disponibilité pour l'ingestion et l'analyse des données d'observabilité provenant d'Elastic Agent et de Beats.

Cartes et géospatiales

Cartes interactives multicouches avec des couches vectorielles, des cartes de chaleur et des géo-agrégations pour visualiser des données géospatiales parallèlement à d'autres dimensions.

Alertes et rapports

Alertes basées sur des seuils et des anomalies avec des destinations par e-mail, Slack et webhook, ainsi que la génération de rapports PDF et CSV planifiés.

Pourquoi choisir Hostinger pour Kibana

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Martin K
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