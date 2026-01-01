Déployer Kibana en 1 clic.
Plateforme open source de visualisation et d'exploration de données pour Elasticsearch, avec des tableaux de bord, la recherche et des outils d'observabilité.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kibana
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kibana
Kibana est l'interface utilisateur web officielle d'Elasticsearch — une plateforme raffinée pour explorer les données, créer des tableaux de bord interactifs, exécuter des requêtes de recherche et gérer un déploiement Elastic Stack. Créé à l'origine en 2013 et maintenant maintenu par Elastic NV, Kibana est la couche de visualisation standard pour toute application basée sur Elasticsearch, de l'analyse de journaux et de l'observabilité à la recherche e-commerce et à l'analyse de sécurité.
L'auto-hébergement de Kibana sur votre VPS offre aux équipes de données et de plateforme un environnement de visualisation Elastic Stack complet sans les frais SaaS par document courants avec Elastic Cloud. Ce modèle regroupe un Elasticsearch à nœud unique avec Kibana, afin que la pile soit prête à ingérer des données et à créer des tableaux de bord immédiatement après le déploiement.
Principales fonctionnalités de Kibana
Découvrez et explorez
Parcourez les index Elasticsearch avec l'interface Discover — interrogez, filtrez, triez et visualisez les documents bruts pour repérer les modèles et les anomalies en temps réel.
Tableaux de bord et visualisations
Créez des tableaux de bord interactifs avec des graphiques linéaires, des graphiques à barres, des cartes thermiques, des cartes, des tableaux, et des visualisations par glisser-déposer de Lens partageables entre les équipes.
Recherche et ES|QL
Le DSL de requête Elasticsearch complet plus ES|QL — un langage de requête par pipeline similaire à Splunk SPL — rend les requêtes complexes accessibles aux non-développeurs.
Outils d'observabilité
Applications de surveillance intégrées des journaux, des métriques, de l'APM et de la disponibilité pour l'ingestion et l'analyse des données d'observabilité provenant d'Elastic Agent et de Beats.
Cartes et géospatiales
Cartes interactives multicouches avec des couches vectorielles, des cartes de chaleur et des géo-agrégations pour visualiser des données géospatiales parallèlement à d'autres dimensions.
Alertes et rapports
Alertes basées sur des seuils et des anomalies avec des destinations par e-mail, Slack et webhook, ainsi que la génération de rapports PDF et CSV planifiés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kibana
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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