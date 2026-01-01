Déployer Apache Pinot : installation en un clic.
Base de données OLAP distribuée en temps réel conçue pour l'analyse ultra-rapide sur des données en flux continu et par lots à grande échelle.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Pinot
Apache Pinot est un entrepôt de données OLAP distribué en temps réel, développé chez LinkedIn et utilisé en production par Uber, Stripe, Walmart, Target et Slack pour alimenter des analyses orientées utilisateur sur des milliards d'événements. Il ingère des données provenant de sources de streaming telles que Kafka et Kinesis, ainsi que de sources par lots comme S3 et HDFS, et répond aux requêtes SQL en quelques millisecondes, même avec des milliers d'utilisateurs simultanés.
L'auto-hébergement de Pinot sur votre propre VPS maintient la latence des requêtes, les politiques de rétention et la configuration des locataires sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le contrôleur Pinot est livré avec une console web intégrée pour la gestion des schémas, la configuration des tables et l'exploration SQL ad hoc.
Principales fonctionnalités de Apache Pinot
Requêtes SQL en moins d'une seconde
Le stockage en colonnes avec des index en étoile, inversés et de plage offre une latence de requête p99 en millisecondes sur des milliards de lignes.
Ingestion en temps réel et par lots
Les connecteurs natifs pour Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS et JDBC vous permettent de combiner des données de streaming et historiques au sein d'une seule table.
Haute concurrence
Conçu pour des milliers de requêtes par seconde à partir de tableaux de bord destinés aux utilisateurs et de produits d'analyse internes sans précalcul.
Console de requête intégrée
Le contrôleur Pinot propose une interface utilisateur web pour parcourir les tables, exécuter des requêtes SQL ad hoc, et gérer les schémas, les segments et les locataires.
Fusionner et dédupliquer les tables
Les upserts par clé primaire et les mises à jour partielles rendent Pinot adapté à la capture de données modifiées et aux flux d'événements mutables, et non pas seulement aux journaux en append-only.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Pinot
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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