Déployer Haven : installation en un clic.
Plateforme de blog privée auto-hébergée pour journaux personnels, mises à jour familiales et écrits partagés uniquement avec les personnes que vous invitez.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Haven
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Haven
Haven est une application de blog personnel open-source basée sur Ruby on Rails pour les écrivains qui souhaitent un espace privé à partager avec leurs amis et leur famille plutôt qu'avec l'internet public. Il n'y a pas d'auto-inscription, pas de publicités, pas de traqueurs et pas de flux algorithmique — seules les personnes pour lesquelles vous créez des comptes peuvent lire vos publications.
L'auto-hébergement de Haven sur votre propre VPS vous permet de garder vos entrées de journal, vos photos et votre liste d'abonnés entièrement sous votre contrôle, avec un éditeur markdown, un lecteur RSS intégré et une réduction d'image optimisée pour une lecture à faible bande passante.
Principales fonctionnalités de Haven
Privé par défaut
Pas d'auto-inscription signifie que seuls les lecteurs invités peuvent voir vos publications, photos et commentaires — idéal pour les blogs familiaux et les journaux personnels.
Éditeur Markdown
Rédigez des publications en markdown avec prévisualisation en direct, images, vidéos et audio intégrés directement dans l'éditeur.
Lecteur RSS intégré
Suivez d'autres blogs Haven et flux publics depuis votre propre tableau de bord sans lecteur de flux séparé.
Flux RSS privés
Chaque lecteur invité reçoit une URL RSS personnelle authentifiée afin qu'il puisse s'abonner dans n'importe quel lecteur de flux sans exposer votre blog publiquement.
Optimisé pour la bande passante
Les images téléchargées sont automatiquement redimensionnées et l'interface est livrée sans frameworks JavaScript, afin que les pages restent rapides sur les réseaux lents.
Thèmes personnalisables
Injectez des CSS et des polices personnalisées directement depuis l'administration pour correspondre à votre style personnel sans avoir à modifier le code source.
Pourquoi choisir Hostinger pour Haven
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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