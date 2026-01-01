Haven est une application de blog personnel open-source basée sur Ruby on Rails pour les écrivains qui souhaitent un espace privé à partager avec leurs amis et leur famille plutôt qu'avec l'internet public. Il n'y a pas d'auto-inscription, pas de publicités, pas de traqueurs et pas de flux algorithmique — seules les personnes pour lesquelles vous créez des comptes peuvent lire vos publications.

L'auto-hébergement de Haven sur votre propre VPS vous permet de garder vos entrées de journal, vos photos et votre liste d'abonnés entièrement sous votre contrôle, avec un éditeur markdown, un lecteur RSS intégré et une réduction d'image optimisée pour une lecture à faible bande passante.