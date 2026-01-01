Déployer Tracktor en 1 clic.
Plateforme open source de suivi de véhicules et de gestion de flotte pour surveiller vos véhicules et vos actifs en un seul endroit.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Tracktor
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tracktor
Tracktor est une application web open-source pour le suivi de véhicules et la gestion de flotte, conçue pour offrir aux particuliers et aux petites entreprises une visibilité complète sur leurs véhicules et leurs actifs. Elle fournit un tableau de bord propre et auto-hébergé pour enregistrer les trajets, gérer les véhicules et surveiller l'activité de la flotte — sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers.
Construit sur une pile Node.js légère avec un stockage SQLite, Tracktor est facile à déployer et nécessite des ressources minimales. Vos données de flotte restent sur votre propre serveur, vous donnant un contrôle total sur l'accès, la confidentialité et la rétention. Les visiteurs pour la première fois sont invités à enregistrer un compte administrateur, ce qui rend la configuration initiale transparente.
Principales fonctionnalités de Tracktor
Gestion des véhicules
Ajoutez et organisez l'ensemble de votre flotte en un seul endroit, en suivant chaque véhicule avec son profil, ses détails et son historique d'activités.
Enregistrement du trajet
Enregistrez les trajets avec les points de départ et d'arrivée, les distances et les horodatages pour construire un historique précis de l'utilisation du véhicule et des itinéraires.
Confidentialité auto-hébergée
Toutes les données de la flotte sont stockées sur votre propre serveur — pas de services de suivi tiers, pas de frais d'abonnement et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Stockage SQLite léger
Utilise SQLite pour le stockage persistant, ce qui maintient le déploiement simple et économe en ressources sans nécessiter de serveur de base de données séparé.
Authentification de l'utilisateur
L'authentification intégrée sécurise l'accès à vos données de flotte, et l'enregistrement dès la première utilisation simplifie la configuration initiale.
Pourquoi choisir Hostinger pour Tracktor
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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