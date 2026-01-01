Déployer Parse Server en un clic.
Backend open-source pour applications mobiles et web avec REST, GraphQL, requêtes en temps réel, authentification et notifications push.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Parse Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Parse Server
Parse Server est le successeur open-source de la plateforme Parse originale, offrant un backend-as-a-service complet pour les applications mobiles et web. Il expose le stockage d'objets, l'authentification des utilisateurs, le stockage de fichiers, les notifications push et les requêtes en direct (Live Queries) via des API REST et GraphQL générées automatiquement, éliminant la majeure partie du code passe-partout normalement requis pour livrer une application connectée.
L'auto-hébergement de Parse Server sur votre VPS vous donne la pleine propriété des comptes d'utilisateurs, des données d'application et de la logique de code cloud — sans frais par requête, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et sans dates limites de migration surprises. Ce déploiement est livré avec MongoDB et le tableau de bord officiel de Parse afin que vous puissiez parcourir les classes, exécuter des requêtes et gérer le schéma dès le premier jour.
Principales fonctionnalités de Parse Server
API REST et GraphQL
Chaque classe que vous définissez est instantanément disponible via des points de terminaison REST et GraphQL auto-générés, afin que les clients iOS, Android et web puissent lire et écrire des données sans code serveur personnalisé.
Authentification de l'utilisateur
Nom d'utilisateur/mot de passe intégré, vérification d'e-mail et connexions sociales pour Facebook, Apple, Google et Twitter vous permettent de déployer des flux de compte sécurisés en quelques minutes.
Requêtes en direct
S'abonner aux changements sur n'importe quelle classe via les WebSockets pour alimenter le chat en temps réel, les outils collaboratifs et les tableaux de bord en direct sans une pile pub/sub séparée.
Fonctions Cloud Code
Exécuter du JavaScript côté serveur sur des déclencheurs d'insertion, de mise à jour et de suppression ou en tant que fonctions appelables pour appliquer des règles métier et s'intégrer avec des API tierces.
Notifications push
Envoyez des notifications push ciblées aux clients iOS, Android et web à l'aide du système intégré de gestion des installations et des canaux.
Tableau de bord Parse inclus
Parcourez les classes, modifiez les lignes, exécutez des requêtes d'agrégation et inspectez le schéma via le tableau de bord Parse officiel fourni avec le serveur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Parse Server
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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