PatchMon est une plateforme open-source de gestion de correctifs Linux et de surveillance de parc qui offre aux administrateurs système un tableau de bord unique pour suivre, approuver et déployer des correctifs sur tous les hôtes Linux gérés. Elle offre une visibilité en temps réel sur l'état des paquets, un déploiement de correctifs orchestré avec des flux d'approbation, une analyse de conformité OpenSCAP et CIS, un audit de sécurité Docker Bench, et un terminal SSH intégré au navigateur alimenté par Apache Guacamole — le tout sans nécessiter de client SSH sur la machine de gestion.

Contrairement aux solutions commerciales de gestion de correctifs qui facturent des frais par nœud, PatchMon est gratuit à auto-héberger et se connecte aux hôtes gérés via un agent léger. Tout l'historique des correctifs, les rapports de conformité et l'inventaire des hôtes restent sur votre propre infrastructure, sans qu'aucune donnée ne soit envoyée à des services externes.