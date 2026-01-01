Déployer PatchMon en 1 clic.
Plateforme auto-hébergée de gestion des correctifs Linux et de surveillance de flotte, avec terminal SSH intégré au navigateur et analyse de conformité.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PatchMon
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PatchMon
PatchMon est une plateforme open-source de gestion de correctifs Linux et de surveillance de parc qui offre aux administrateurs système un tableau de bord unique pour suivre, approuver et déployer des correctifs sur tous les hôtes Linux gérés. Elle offre une visibilité en temps réel sur l'état des paquets, un déploiement de correctifs orchestré avec des flux d'approbation, une analyse de conformité OpenSCAP et CIS, un audit de sécurité Docker Bench, et un terminal SSH intégré au navigateur alimenté par Apache Guacamole — le tout sans nécessiter de client SSH sur la machine de gestion.
Contrairement aux solutions commerciales de gestion de correctifs qui facturent des frais par nœud, PatchMon est gratuit à auto-héberger et se connecte aux hôtes gérés via un agent léger. Tout l'historique des correctifs, les rapports de conformité et l'inventaire des hôtes restent sur votre propre infrastructure, sans qu'aucune donnée ne soit envoyée à des services externes.
Principales fonctionnalités de PatchMon
Orchestration des correctifs à l'échelle de la flotte
Examinez les mises à jour en attente sur l'ensemble de votre parc Linux, approuvez les lots de correctifs et déployez-les avec des contrôles de planification et de restauration depuis un tableau de bord unique.
Terminal SSH dans le navigateur
Accédez à n'importe quel hôte géré directement depuis le navigateur via un terminal basé sur Apache Guacamole — aucune installation de client SSH ni redirection de port n'est requise.
Analyse de conformité
Exécutez des analyses de sécurité OpenSCAP, CIS benchmark et Docker Bench sur les hôtes gérés et suivez la posture de conformité au fil du temps sans outils distincts.
État du package en temps réel
Voyez quels paquets sont obsolètes, vulnérables ou manquants sur chaque hôte géré en temps réel, avec des indicateurs de gravité et des liens CVE.
Flux de travail d'approbation des correctifs
Exiger une approbation explicite avant le déploiement des correctifs sur les hôtes de production, avec des pistes d'audit qui enregistrent qui a approuvé quoi et quand.
Pourquoi choisir Hostinger pour PatchMon
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Atlas CMMS
GMAO auto-hébergée pour les ordres de travail, la maintenance préventive et le suivi des actifs
BunkerM
Courtier MQTT Mosquitto tout-en-un avec interface utilisateur web, éditeur ACL et surveillance en temps réel