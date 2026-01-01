Tududi est une application de productivité auto-hébergée pour gérer les tâches, les projets, les domaines et les notes dans une structure hiérarchique claire. Elle va au-delà des listes de tâches de base avec un moteur complet de tâches récurrentes, une synchronisation CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), une intégration Telegram pour la création de tâches et les résumés quotidiens, et un OIDC/SSO optionnel pour les déploiements en équipe. L'interface prend en charge 24 langues et les modes clair/sombre.

L'auto-hébergement de Tududi conserve toutes vos données de tâches entièrement sur votre propre serveur — pas d'abonnement, pas de fouille de données, et aucun accès tiers à vos projets et notes. Puisqu'il fonctionne sur SQLite, il n'y a pas de service de base de données séparé à gérer : un conteneur, deux volumes, et votre outil de productivité fonctionne derrière HTTPS.