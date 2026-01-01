Déployer Tududi en un clic.
Gestionnaire de tâches et de projets auto-hébergé avec synchronisation CalDAV, tâches récurrentes et authentification OIDC.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Tududi
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tududi
Tududi est une application de productivité auto-hébergée pour gérer les tâches, les projets, les domaines et les notes dans une structure hiérarchique claire. Elle va au-delà des listes de tâches de base avec un moteur complet de tâches récurrentes, une synchronisation CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), une intégration Telegram pour la création de tâches et les résumés quotidiens, et un OIDC/SSO optionnel pour les déploiements en équipe. L'interface prend en charge 24 langues et les modes clair/sombre.
L'auto-hébergement de Tududi conserve toutes vos données de tâches entièrement sur votre propre serveur — pas d'abonnement, pas de fouille de données, et aucun accès tiers à vos projets et notes. Puisqu'il fonctionne sur SQLite, il n'y a pas de service de base de données séparé à gérer : un conteneur, deux volumes, et votre outil de productivité fonctionne derrière HTTPS.
Principales fonctionnalités de Tududi
Hiérarchie des projets et des domaines
Organisez les tâches au sein des projets, regroupez les projets par domaines et suivez la progression des sous-tâches — le tout dans une interface unique et épurée.
Synchronisation CalDAV
Synchronisez les tâches bidirectionnellement avec n'importe quel client compatible CalDAV : tasks.org, Apple Rappels, Thunderbird, et plus encore.
Moteur de tâches récurrentes
Programmez des tâches à répéter selon des modèles quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou personnalisés avec génération automatique des instances futures.
Intégration Telegram
Créer des tâches et recevoir des résumés quotidiens via un bot Telegram sans ouvrir l'interface web.
Support OIDC et SSO
Authentifiez-vous via Google, Okta, Keycloak, Azure AD, ou tout fournisseur OpenID Connect pour les déploiements d'équipe.
Pourquoi choisir Hostinger pour Tududi
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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