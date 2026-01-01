Déployer le Registre Docker en un clic.
Le registre privé officiel pour stocker, distribuer et gérer vos images de conteneurs Docker.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Docker Registry
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Docker Registry
Docker Registry est le système officiel de stockage et de distribution open source pour les images Docker. L'exécution de votre propre registre offre à votre équipe un référentiel privé et haute performance pour les images de conteneurs — en gardant le code d'application propriétaire hors des hubs publics tout en assurant des extractions d'images rapides et fiables pour vos pipelines CI/CD et vos déploiements en production.
L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que les données d'image ne quittent jamais votre infrastructure, ce qui simplifie la conformité avec les politiques de gouvernance des données et élimine la dépendance vis-à-vis des services externes. Vous contrôlez l'accès, les politiques de rétention et la capacité de stockage — sans frais par image ni limites de bande passante imposées par les fournisseurs de registres hébergés.
Principales fonctionnalités de Docker Registry
Stockage privé d'images
Stockez les images conteneurs propriétaires en toute sécurité sur votre propre infrastructure, en protégeant le code sensible des registres publics.
Intégration CI/CD
L'API standard de push et pull de Docker assure la compatibilité avec chaque outil de build, pipeline et plateforme d'orchestration.
Prise en charge des webhooks
Déclencher automatiquement les étapes de pipeline en aval chaque fois qu'une nouvelle image est poussée vers le registre.
Cache de couche persistante
Le stockage de couches partagées entre les images réduit considérablement l'utilisation du disque et accélère la distribution des images au sein de votre équipe.
Pourquoi choisir Hostinger pour Docker Registry
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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