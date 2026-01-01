Déployer Snac2 en un clic.
Serveur ActivityPub minimaliste pour un seul utilisateur, écrit en C portable pour rejoindre le Fediverse avec une consommation de ressources négligeable.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Snac2
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Snac2
Snac2 est une instance ActivityPub minimaliste écrite en C portable sans dépendances de base de données — toutes les données sont stockées sous forme de fichiers plats sur le disque. Conçu pour les individus et les petites instances, il fédère avec Mastodon, Pleroma, Pixelfed et le Fediverse au sens large tout en fonctionnant confortablement sur de minuscules instances VPS ou des ordinateurs monocartes.
L'auto-hébergement de Snac2 vous offre une identité personnelle sur le Fediverse sans dépendre d'instances tierces qui pourraient fermer, se défédérer ou modifier leurs politiques. L'architecture à binaire unique, l'absence de base de données et l'API compatible Mastodon font de Snac2 l'un des moyens les plus légers et les plus faciles à maintenir pour participer aux médias sociaux décentralisés.
Principales fonctionnalités de Snac2
Aucune base de données requise
Tous les articles, les abonnés et la configuration résident sous forme de fichiers plats sur le disque — pas de MySQL ou PostgreSQL à installer, à optimiser ou à sauvegarder séparément.
Compatibilité de l'API Mastodon
Utilisez les clients Mastodon mobiles et de bureau existants pour publier, parcourir les fils d'actualité et gérer les notifications sans apprendre de nouveaux outils.
Fédération ActivityPub
Suivez et interagissez avec les utilisateurs sur Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, et tout autre serveur compatible ActivityPub dans le Fediverse.
Faible empreinte de ressources
Écrit en C portable sous la forme d'un unique binaire statique, Snac2 fonctionne avec quelques mégaoctets de RAM et consomme un CPU quasi nul au repos.
Prise en charge multi-utilisateur
Hébergez plus d'un compte sur la même instance depuis la ligne de commande, utile pour les familles ou les petites communautés partageant un seul VPS.
Conception axée sur la confidentialité
Aucun suivi, aucune analyse, aucun script tiers — votre fil d'actualité reste sur votre VPS et votre liste d'abonnés ne quitte jamais votre disque.
Pourquoi choisir Hostinger pour Snac2
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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