Pgweb est un navigateur de base de données PostgreSQL moderne et multiplateforme, construit avec Go et distribué sous forme de binaire unique sans aucune dépendance externe. Il offre une interface web épurée pour parcourir les schémas, exécuter des requêtes SQL personnalisées et exporter des données — sans la complexité des suites de gestion de bases de données traditionnelles.

Le déploiement de Pgweb sur votre VPS offre à toute votre équipe un navigateur de base de données centralisé et toujours accessible, sécurisé par une authentification HTTP de base. Il fonctionne aux côtés de vos instances PostgreSQL sur un réseau privé, offrant un accès sécurisé aux requêtes ad-hoc sans exposer les identifiants bruts de la base de données aux développeurs.