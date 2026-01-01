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Navigateur PostgreSQL léger basé sur le web, sans aucune dépendance, pour une exploration instantanée de la base de données depuis n'importe quel navigateur moderne.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pgweb

Pgweb est un navigateur de base de données PostgreSQL moderne et multiplateforme, construit avec Go et distribué sous forme de binaire unique sans aucune dépendance externe. Il offre une interface web épurée pour parcourir les schémas, exécuter des requêtes SQL personnalisées et exporter des données — sans la complexité des suites de gestion de bases de données traditionnelles.

Le déploiement de Pgweb sur votre VPS offre à toute votre équipe un navigateur de base de données centralisé et toujours accessible, sécurisé par une authentification HTTP de base. Il fonctionne aux côtés de vos instances PostgreSQL sur un réseau privé, offrant un accès sécurisé aux requêtes ad-hoc sans exposer les identifiants bruts de la base de données aux développeurs.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Pgweb

Zéro dépendances

Le déploiement en un seul binaire vous permet de commencer à parcourir les bases de données PostgreSQL en quelques secondes, sans nécessiter de bibliothèques d'exécution ni de paquets système.

Support multi-sessions

Connectez-vous et basculez entre plusieurs bases de données PostgreSQL simultanément, facilitant la comparaison des données entre les environnements.

Exportation des données

Exportez les résultats de tableau et de requête directement vers CSV, JSON ou XML pour analyse dans des feuilles de calcul et des outils de veille économique.

Connexions de tunnel SSH

Connectez-vous en toute sécurité à des bases de données distantes via des tunnels SSH sans exposer publiquement les ports PostgreSQL ni modifier les règles de pare-feu.

Historique des requêtes

Suit automatiquement les instructions précédemment exécutées afin que vous puissiez rapidement rappeler et réutiliser des requêtes complexes sans avoir à les retaper.

Pourquoi choisir Hostinger pour Pgweb

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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