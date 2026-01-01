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Plateforme de révision de code de niveau entreprise, utilisée par Android, Chromium et les principaux projets open source du monde entier.

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64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Gerrit

Gerrit est un système de révision de code open-source, basé sur le web, construit sur Git. Chaque modification est soumise sous forme de patch set — une unité de révision versionnée — que les coéquipiers évaluent via des commentaires en ligne, des votes d'approbation et des règles de soumission configurables avant qu'elle ne puisse être fusionnée. Créé à l'origine chez Google et utilisé par Android, Chromium et Qt, Gerrit apporte une discipline de révision structurée à toute équipe d'ingénierie.

L'auto-hébergement de Gerrit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les dépôts, les autorisations d'accès et les flux de travail de révision de code. Avec un amorçage où le premier utilisateur devient administrateur, des règles d'accès par projet granulaires et un écosystème de plugins de plus de 100 extensions, il est conçu pour les équipes qui ont besoin de pistes d'audit et de portes de qualité de code strictes sans dépendre de plateformes tierces.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Gerrit

Flux de travail de révision basé sur les patchs

Chaque modification de code est soumise sous forme d'un ensemble de correctifs versionnés, offrant aux relecteurs une vue claire de chaque itération et de l'historique complet des révisions.

Autorisations granulaires

Définir des règles d'accès par projet, par branche et par action pour les individus et les groupes, y compris les droits de force-push et de soumission.

Commentaires de code en ligne

Laissez des commentaires sur des lignes de code spécifiques et répondez en ligne, en gardant les discussions de révision directement liées au code auquel elles se réfèrent.

Intégration CI/CD

Déclencher Jenkins, Zuul ou tout autre système CI automatiquement sur de nouveaux ensembles de correctifs via des webhooks et l'API de flux d'événements intégrée.

Écosystème de plugins

Étendez Gerrit avec plus de 100 plugins communautaires pour l'authentification LDAP, les métriques, les notifications et les flux de travail de révision personnalisés.

Gestion multi-dépôts

Gérer et examiner les modifications sur plusieurs dépôts Git à partir d'une seule instance avec un contrôle d'accès unifié et des journaux d'audit.

Pourquoi choisir Hostinger pour Gerrit

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Herriman
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Martin K
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