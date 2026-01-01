Gerrit est un système de révision de code open-source, basé sur le web, construit sur Git. Chaque modification est soumise sous forme de patch set — une unité de révision versionnée — que les coéquipiers évaluent via des commentaires en ligne, des votes d'approbation et des règles de soumission configurables avant qu'elle ne puisse être fusionnée. Créé à l'origine chez Google et utilisé par Android, Chromium et Qt, Gerrit apporte une discipline de révision structurée à toute équipe d'ingénierie.

L'auto-hébergement de Gerrit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les dépôts, les autorisations d'accès et les flux de travail de révision de code. Avec un amorçage où le premier utilisateur devient administrateur, des règles d'accès par projet granulaires et un écosystème de plugins de plus de 100 extensions, il est conçu pour les équipes qui ont besoin de pistes d'audit et de portes de qualité de code strictes sans dépendre de plateformes tierces.