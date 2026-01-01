Déployer OpenPanel en un clic.
Analyse de produits open-source axée sur la confidentialité, avec suivi des événements, entonnoirs d'utilisateurs, relecture de sessions et tableaux de bord en temps réel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OpenPanel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenPanel
OpenPanel est une plateforme d'analyse auto-hébergée conçue pour les équipes produit qui souhaitent des analyses aussi approfondies que Mixpanel, sans les coûts d'un SaaS ni l'exposition des données à des tiers. Elle suit les événements personnalisés, construit des profils d'utilisateurs et fournit des tableaux de bord en temps réel couvrant les entonnoirs, les cohortes, les résultats de tests A/B et les relectures de sessions — le tout à partir d'une seule interface.
Le déploiement sur votre propre VPS place les données d'événements brutes entièrement sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais par événement, pas de limites d'échantillonnage et pas besoin de faire transiter les données utilisateur par des services externes. ClickHouse alimente le backend d'analyse, ainsi les tableaux de bord restent réactifs à mesure que votre volume d'événements augmente.
Principales fonctionnalités de OpenPanel
Tableaux de bord en temps réel
Visualisez instantanément les flux d'événements en direct et les métriques clés des produits, sans aucun décalage entre les actions des utilisateurs et les mises à jour du tableau de bord.
Analyse d'entonnoir
Définissez des entonnoirs de conversion multi-étapes pour identifier précisément où les utilisateurs abandonnent dans vos parcours produit.
Relecture de session
Enregistrez et rejouez les sessions utilisateur individuelles avec des contrôles de confidentialité intégrés pour masquer les champs de saisie sensibles.
Cohorte et rétention
Regroupez les utilisateurs par comportements ou attributs partagés et mesurez l'évolution de l'engagement au fil du temps.
Test A/B
Suivez les variantes d'expériences directement dans OpenPanel pour mesurer l'impact sur la conversion sans outils d'expérimentation externes.
Suivi sans cookies
Le suivi d'événements sans empreinte digitale et sans cookies maintient vos analyses conformes au RGPD sans nécessiter de bannières de consentement aux cookies.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenPanel
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Plausible Analytics
Plausible est une alternative légère à Google Analytics, axée sur la confidentialité
Ackee
Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour un suivi de sites web respectueux de la vie privée.