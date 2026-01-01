Déployer Chartbrew en un clic.
Plateforme de reporting open-source qui transforme les données des API, SQL et NoSQL en tableaux de bord interactifs avec un assistant IA.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Chartbrew
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Chartbrew
Chartbrew est une plateforme d'analyse et de reporting open-source conçue pour les équipes qui ont besoin de combiner des données provenant de plusieurs sources dans un tableau de bord unique et en temps réel. Elle se connecte directement aux API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics et à de nombreux outils SaaS, puis affiche des graphiques qui se rafraîchissent selon un calendrier sans services ETL tiers.
L'auto-hébergement de Chartbrew sur votre propre VPS maintient les clés API, les résultats de requêtes et les données clients au sein de votre environnement, supprime la tarification par siège sur les tableaux de bord partagés, et vous donne un contrôle total sur la façon dont les rapports sont planifiés, intégrés et partagés avec les clients ou les parties prenantes.
Principales fonctionnalités de Chartbrew
Connecteurs multi-sources
Extrayez des données des API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore et des outils SaaS populaires dans une vue de tableau de bord unique.
Assistant IA de graphique
Décrivez le graphique que vous souhaitez en langage clair et laissez l'IA intégrée générer la requête et la visualisation pour vous.
Rapports programmés
Actualisez les jeux de données selon un calendrier cron et envoyez par e-mail ou Slack des instantanés afin que les parties prenantes obtiennent des chiffres actualisés sans se connecter.
Tableaux de bord intégrables
Partagez des liens publics en lecture seule ou intégrez des graphiques directement dans les portails clients, les intranets et les applications externes via des iframes.
Collaboration d'équipe
Invitez vos coéquipiers avec des autorisations basées sur les rôles pour créer, réviser et commenter des tableaux de bord ensemble.
Pourquoi choisir Hostinger pour Chartbrew
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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