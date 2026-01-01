Jusqu’à 70 % de rabais sur Chartbrew

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Plateforme de reporting open-source qui transforme les données des API, SQL et NoSQL en tableaux de bord interactifs avec un assistant IA.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Chartbrew

Chartbrew est une plateforme d'analyse et de reporting open-source conçue pour les équipes qui ont besoin de combiner des données provenant de plusieurs sources dans un tableau de bord unique et en temps réel. Elle se connecte directement aux API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics et à de nombreux outils SaaS, puis affiche des graphiques qui se rafraîchissent selon un calendrier sans services ETL tiers.

L'auto-hébergement de Chartbrew sur votre propre VPS maintient les clés API, les résultats de requêtes et les données clients au sein de votre environnement, supprime la tarification par siège sur les tableaux de bord partagés, et vous donne un contrôle total sur la façon dont les rapports sont planifiés, intégrés et partagés avec les clients ou les parties prenantes.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Chartbrew

Connecteurs multi-sources

Extrayez des données des API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore et des outils SaaS populaires dans une vue de tableau de bord unique.

Assistant IA de graphique

Décrivez le graphique que vous souhaitez en langage clair et laissez l'IA intégrée générer la requête et la visualisation pour vous.

Rapports programmés

Actualisez les jeux de données selon un calendrier cron et envoyez par e-mail ou Slack des instantanés afin que les parties prenantes obtiennent des chiffres actualisés sans se connecter.

Tableaux de bord intégrables

Partagez des liens publics en lecture seule ou intégrez des graphiques directement dans les portails clients, les intranets et les applications externes via des iframes.

Collaboration d'équipe

Invitez vos coéquipiers avec des autorisations basées sur les rôles pour créer, réviser et commenter des tableaux de bord ensemble.

Pourquoi choisir Hostinger pour Chartbrew

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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