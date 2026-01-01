Chartbrew est une plateforme d'analyse et de reporting open-source conçue pour les équipes qui ont besoin de combiner des données provenant de plusieurs sources dans un tableau de bord unique et en temps réel. Elle se connecte directement aux API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics et à de nombreux outils SaaS, puis affiche des graphiques qui se rafraîchissent selon un calendrier sans services ETL tiers.

L'auto-hébergement de Chartbrew sur votre propre VPS maintient les clés API, les résultats de requêtes et les données clients au sein de votre environnement, supprime la tarification par siège sur les tableaux de bord partagés, et vous donne un contrôle total sur la façon dont les rapports sont planifiés, intégrés et partagés avec les clients ou les parties prenantes.