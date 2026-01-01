Déployer GoWA en 1 clic.
API REST WhatsApp et interface web légères, développées avec Go pour l'automatisation de la messagerie multi-appareils.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) est un serveur API REST open-source qui se connecte à WhatsApp via le protocole multi-appareil. Il offre une interface utilisateur web épurée pour gérer les sessions WhatsApp et une API REST complète pour envoyer des messages, gérer les contacts et gérer les webhooks — le tout depuis votre propre serveur.
L'auto-hébergement de GoWA sur votre VPS garantit que les données de votre session WhatsApp restent privées, que votre API n'a pas de limites de débit imposées par des fournisseurs tiers, et que vous conservez un contrôle total sur le routage des messages et les intégrations de webhooks.
Principales fonctionnalités de GoWA
API REST
API HTTP complète pour l'envoi de messages texte, d'images, de documents et de localisation par programmation depuis n'importe quel langage ou outil.
Compatibilité multi-appareils
Connectez plusieurs comptes WhatsApp à une seule instance de serveur sans avoir besoin de connexions téléphoniques distinctes.
Interface web
Interface web intégrée pour la lecture de codes QR, la gestion de session et le test d'appels d'API sans écrire de code.
Intégration de webhook
Transférez les messages entrants vers vos propres points de terminaison pour l'automatisation des chatbots, l'intégration CRM ou les flux de travail de notification.
Authentification Basic
Protégez l'API et l'interface utilisateur web avec des identifiants nom d'utilisateur/mot de passe afin d'empêcher tout accès non autorisé.
Pourquoi choisir Hostinger pour GoWA
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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