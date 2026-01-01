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Plateforme RH et CRM open-source gratuite couvrant les employés, la paie, le recrutement et la gestion des présences.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Horilla

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Horilla

Horilla est une plateforme de gestion des ressources humaines et de CRM entièrement open-source, construite sur Django et PostgreSQL. Elle unifie l'ensemble du cycle de vie des employés — recrutement, intégration, présence, congés, paie, performance, support technique et départ — ainsi qu'un CRM intégré pour les pipelines de vente et les dossiers clients, remplaçant plusieurs outils SaaS par une seule pile auto-hébergée.

L'auto-hébergement d'Horilla sur votre propre VPS maintient les données sensibles des employés, les salaires et les dossiers clients sous votre contrôle direct, sans frais par utilisateur. Vous conservez un accès complet à la base de données pour les rapports personnalisés et les intégrations, ainsi que la liberté d'étendre les modules sans dépendre des feuilles de route des fournisseurs.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Horilla

Recrutement et intégration

Suivez les offres d'emploi, les pipelines de candidats, les étapes d'entretien et les tâches d'intégration sans un ATS ou un outil d'intégration séparé.

Présences et congés

Gérer les plannings de travail, la présence biométrique, les droits aux congés et les flux d'approbation pour l'ensemble du personnel.

Paie intégrée

Configurez les contrats, les indemnités, les déductions et les règles fiscales, puis exécutez les cycles de paie avec la génération de fiches de paie directement dans Horilla.

Performances et objectifs

Définissez des KPI et des OKR, menez des cycles de feedback à 360 degrés et liez les objectifs individuels aux objectifs organisationnels.

CRM intégré

Gérez les prospects, les opportunités, les comptes clients et les pipelines de vente parallèlement aux données RH dans une base de données unifiée unique.

API REST modulaire

Chaque module est livré avec une API REST documentée pour intégrer Horilla avec les fournisseurs de paie, les systèmes d'identité et les outils de BI.

Pourquoi choisir Hostinger pour Horilla

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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