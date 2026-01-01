Déployer Horilla en 1 clic.
Plateforme RH et CRM open-source gratuite couvrant les employés, la paie, le recrutement et la gestion des présences.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Horilla
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Horilla
Horilla est une plateforme de gestion des ressources humaines et de CRM entièrement open-source, construite sur Django et PostgreSQL. Elle unifie l'ensemble du cycle de vie des employés — recrutement, intégration, présence, congés, paie, performance, support technique et départ — ainsi qu'un CRM intégré pour les pipelines de vente et les dossiers clients, remplaçant plusieurs outils SaaS par une seule pile auto-hébergée.
L'auto-hébergement d'Horilla sur votre propre VPS maintient les données sensibles des employés, les salaires et les dossiers clients sous votre contrôle direct, sans frais par utilisateur. Vous conservez un accès complet à la base de données pour les rapports personnalisés et les intégrations, ainsi que la liberté d'étendre les modules sans dépendre des feuilles de route des fournisseurs.
Principales fonctionnalités de Horilla
Recrutement et intégration
Suivez les offres d'emploi, les pipelines de candidats, les étapes d'entretien et les tâches d'intégration sans un ATS ou un outil d'intégration séparé.
Présences et congés
Gérer les plannings de travail, la présence biométrique, les droits aux congés et les flux d'approbation pour l'ensemble du personnel.
Paie intégrée
Configurez les contrats, les indemnités, les déductions et les règles fiscales, puis exécutez les cycles de paie avec la génération de fiches de paie directement dans Horilla.
Performances et objectifs
Définissez des KPI et des OKR, menez des cycles de feedback à 360 degrés et liez les objectifs individuels aux objectifs organisationnels.
CRM intégré
Gérez les prospects, les opportunités, les comptes clients et les pipelines de vente parallèlement aux données RH dans une base de données unifiée unique.
API REST modulaire
Chaque module est livré avec une API REST documentée pour intégrer Horilla avec les fournisseurs de paie, les systèmes d'identité et les outils de BI.
Pourquoi choisir Hostinger pour Horilla
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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