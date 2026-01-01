Déployer SABnzbd en un clic.
Téléchargeur binaire Usenet automatisé qui met en file d'attente, vérifie et extrait les fichiers NZB sans intervention manuelle.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec SABnzbd
SABnzbd est le principal téléchargeur Usenet open-source, automatisant l'ensemble du processus, du fichier NZB au fichier final : téléchargement parallèle depuis plusieurs serveurs, vérification d'intégrité PAR2, réparation automatique et extraction d'archives — le tout sans intervention manuelle. Il est la pierre angulaire des flux de travail d'automatisation des médias depuis plus d'une décennie.
L'auto-hébergement de SABnzbd sur un VPS offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour la surveillance RSS et les files d'attente de téléchargement sans avoir à laisser un ordinateur domestique allumé. La bande passante des centres de données dépasse souvent les vitesses résidentielles, et les téléchargements atterrissent sur le stockage du VPS pour un streaming ou une récupération ultérieure via Sonarr, Radarr et l'ensemble de la pile d'automatisation des médias.
Principales fonctionnalités de SABnzbd
Traitement NZB automatisé
Gère automatiquement l'intégralité du processus de téléchargement — récupérer, vérifier avec PAR2, réparer les fichiers incomplets et extraire les archives sans intervention de l'utilisateur.
Support Multi-serveurs
Se connecte à plusieurs fournisseurs Usenet avec un ordre de priorité et une configuration de serveurs de remplissage pour compléter les téléchargements malgré une couverture d'articles incomplète.
Intégration de Sonarr et Radarr
Agit comme client de téléchargement pour la populaire pile d'automatisation des médias arr, permettant des flux de travail d'acquisition de films et de séries TV entièrement automatisés.
Planification de la bande passante
Définissez les limites de vitesse et les heures d'activité afin que les téléchargements n'entrent pas en concurrence avec d'autres services pendant les périodes de pointe d'utilisation.
Surveillance des flux RSS
Surveille les flux RSS des indexeurs Usenet et déclenche les téléchargements automatiquement lorsque de nouveaux contenus correspondant à vos filtres sont publiés.
Pourquoi choisir Hostinger pour SABnzbd
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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