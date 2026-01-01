YOURLS (Your Own URL Shortener) est une petite application PHP autonome qui vous permet d'exécuter votre propre service de raccourcissement d'URL sur votre domaine. Contrairement aux services commerciaux, YOURLS garde toutes les données de clics et la gestion des liens entièrement sous votre contrôle — sans limites de taux, sans frais d'abonnement et sans suivi tiers de votre audience.

Au-delà du raccourcissement de base, YOURLS inclut un suivi des clics intégré, des analyses de référents et une API REST pour la gestion programmatique des liens. Une communauté active a développé plus de 300 plugins couvrant tout, de la génération de codes QR aux redirections géolocalisées, faisant de YOURLS l'un des raccourcisseurs de liens auto-hébergés les plus extensibles disponibles.