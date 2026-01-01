Déployer YOURLS en un clic.
Outil de réduction d'URL PHP léger et auto-hébergé avec des statistiques de clics, plus de 300 plugins et une API REST.
Trouvez le forfait VPS idéal pour YOURLS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) est une petite application PHP autonome qui vous permet d'exécuter votre propre service de raccourcissement d'URL sur votre domaine. Contrairement aux services commerciaux, YOURLS garde toutes les données de clics et la gestion des liens entièrement sous votre contrôle — sans limites de taux, sans frais d'abonnement et sans suivi tiers de votre audience.
Au-delà du raccourcissement de base, YOURLS inclut un suivi des clics intégré, des analyses de référents et une API REST pour la gestion programmatique des liens. Une communauté active a développé plus de 300 plugins couvrant tout, de la génération de codes QR aux redirections géolocalisées, faisant de YOURLS l'un des raccourcisseurs de liens auto-hébergés les plus extensibles disponibles.
Principales fonctionnalités de YOURLS
Statistiques de clics
Suivez le nombre total de clics, les référents et les statistiques par lien afin de savoir exactement comment chaque URL raccourcie se comporte au fil du temps.
Écosystème de plugins
Plus de 300 plugins communautaires enrichissent YOURLS avec des codes QR, des redirections géolocalisées, des aperçus de liens et bien plus encore — sans nécessiter de développement personnalisé.
API REST
Créez, développez et récupérez des statistiques de liens par programmation via une API intégrée, ce qui facilite l'intégration de YOURLS dans les applications et les flux de travail d'automatisation.
Mots-clés personnalisés
Attribuez des slugs personnalisés mémorables à n'importe quel lien au lieu de caractères aléatoires, vous offrant des URL de marque comme
yourdomain.com/launch.
Mode public ou privé
Exécutez YOURLS comme un outil privé pour votre équipe ou ouvrez-le publiquement — le contrôle d'accès est un simple interrupteur de configuration.
Prise en charge des bookmarklets
Installez le bookmarklet en un clic dans n'importe quel navigateur pour raccourcir l'URL de la page actuelle sans quitter votre flux de travail.
Pourquoi choisir Hostinger pour YOURLS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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