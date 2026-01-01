Déployer SoulSync en un clic.
Plateforme automatisée de découverte musicale et de gestion de collection qui relie les services de streaming à votre bibliothèque auto-hébergée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour SoulSync
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec SoulSync
SoulSync est une plateforme intelligente de gestion musicale qui connecte vos comptes de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz et Deezer — à votre bibliothèque musicale auto-hébergée. Elle synchronise automatiquement les listes de lecture, surveille les artistes pour les nouvelles sorties, enrichit les métadonnées via dix processus d'arrière-plan parallèles et organise les fichiers téléchargés en utilisant vos conventions de nommage préférées.
Contrairement aux serveurs multimédias passifs, SoulSync gère activement votre collection : elle génère des listes de lecture de découverte personnalisées, synchronise l'historique d'écoute et s'intègre à Plex, Jellyfin ou Navidrome pour maintenir votre bibliothèque locale en phase avec vos goûts de streaming. L'auto-hébergement préserve la confidentialité de vos données d'écoute et maintient votre collection entièrement sous votre contrôle.
Principales fonctionnalités de SoulSync
Synchronisation du service de streaming
Synchronisez les listes de lecture de Spotify, Tidal, Qobuz et Deezer directement vers votre bibliothèque musicale locale avec des mises à jour automatiques.
Suivi des sorties d'artistes
Suivez vos artistes préférés et téléchargez automatiquement les nouvelles sorties dès qu'elles apparaissent sur les plateformes de streaming connectées.
Enrichissement des métadonnées
Dix travailleurs de fond parallèles extraient les illustrations, les paroles et les tags de MusicBrainz, Spotify, Genius et LRClib pour maintenir votre collection bien organisée.
Intégration de serveur média
Connectez-vous à Plex, Jellyfin ou Navidrome pour que votre bibliothèque locale reste synchronisée avec votre historique de streaming et vos listes de lecture.
Playlists de découverte
Générez des playlists personnalisées — Release Radar, Discovery Weekly, et des mix par décennie ou par genre — basées sur vos habitudes d'écoute.
Pourquoi choisir Hostinger pour SoulSync
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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