Déployer Reactive Resume en 1 clic.
Générateur de CV gratuit et open-source qui conserve vos données de carrière sur votre propre serveur, et non sur un cloud tiers.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Reactive Resume
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Reactive Resume
Reactive Resume est un créateur de CV open-source axé sur la confidentialité qui vous donne la pleine propriété de vos données de carrière. Contrairement aux outils de CV SaaS qui stockent vos informations sur des serveurs tiers, l'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données ne quittent jamais votre infrastructure. Créez des CV soignés à l'aide de plus de 14 modèles conçus par des professionnels, prévisualisez les modifications en temps réel et exportez des PDF parfaits au pixel près — le tout sans créer de compte sur la plateforme de quelqu'un d'autre.
Ce déploiement regroupe tout le nécessaire : PostgreSQL pour les données utilisateur, un moteur de rendu Chrome headless pour la génération de PDF, et un stockage de fichiers local compatible S3. Une assistance à la rédaction par IA optionnelle est disponible via OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude si vous fournissez une clé API.
Principales fonctionnalités de Reactive Resume
14+ Modèles de CV
Choisissez parmi des modèles conçus par des professionnels et personnalisez les polices, les couleurs et les mises en page pour correspondre à votre style personnel.
Exportation PDF parfaite au pixel près
Générez des PDF via un moteur de rendu Chrome sans interface graphique intégré — aucun service tiers ni plugin de navigateur requis.
Liens publics partageables
Partagez votre CV via une URL unique qui reflète toujours vos dernières modifications sans avoir à renvoyer de fichiers.
Assistance à la rédaction par IA
Améliorez le contenu de votre CV avec des suggestions d'OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude en utilisant votre propre clé API.
Authentification à deux facteurs
Sécurisez les comptes avec l'authentification à deux facteurs (2FA) basée sur TOTP et la prise en charge facultative des clés d'accès pour une connexion sans mot de passe.
Pourquoi choisir Hostinger pour Reactive Resume
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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