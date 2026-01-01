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Application de gestion d'épicerie et de ménage auto-hébergée pour suivre l'inventaire alimentaire, les dates de péremption et les listes de courses.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Grocy

Grocy est un système de gestion domestique basé sur le web, centré sur l'inventaire alimentaire. Il suit ce que vous avez, quand cela expire et combien vous consommez, puis utilise ces données pour générer des listes de courses précises, prévenir le gaspillage et vous aider à planifier des recettes à partir d'ingrédients déjà présents dans votre garde-manger.

L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que vos données d'inventaire domestique restent privées, accessibles depuis chaque appareil familial, que ce soit à la maison ou au magasin, et ne sont jamais liées à un abonnement ni arrêtées par un fournisseur. La pile légère PHP et SQLite fonctionne confortablement aux côtés d'autres services, même sur un VPS modeste.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Grocy

Suivi des dates d'expiration

Enregistrez les dates d'achat et de péremption de chaque produit afin que Grocy puisse vous alerter avant que les articles ne se gâtent, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire dans tout le foyer.

Listes de courses intelligentes

Les listes de courses sont générées automatiquement à partir des besoins des recettes et des seuils de stock minimum, afin que vous n'achetiez que ce dont vous avez réellement besoin.

Lecture de codes-barres

Scannez les codes-barres des produits depuis n'importe quel navigateur mobile pour rechercher et enregistrer instantanément des articles sans avoir à saisir manuellement les noms ou les quantités des produits.

Gestion des recettes

Stockez les recettes avec les quantités d'ingrédients et laissez Grocy vérifier votre stock actuel avant d'ajouter exactement ce qui manque à la liste de courses.

Intégration domotique

Une API REST complète permet des intégrations avec Home Assistant, des applications de scanner de codes-barres et d'autres outils auto-hébergés pour un flux de travail domestique entièrement automatisé.

Pourquoi choisir Hostinger pour Grocy

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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