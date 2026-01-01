Déployer Grocy en un clic.
Application de gestion d'épicerie et de ménage auto-hébergée pour suivre l'inventaire alimentaire, les dates de péremption et les listes de courses.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Grocy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Grocy
Grocy est un système de gestion domestique basé sur le web, centré sur l'inventaire alimentaire. Il suit ce que vous avez, quand cela expire et combien vous consommez, puis utilise ces données pour générer des listes de courses précises, prévenir le gaspillage et vous aider à planifier des recettes à partir d'ingrédients déjà présents dans votre garde-manger.
L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que vos données d'inventaire domestique restent privées, accessibles depuis chaque appareil familial, que ce soit à la maison ou au magasin, et ne sont jamais liées à un abonnement ni arrêtées par un fournisseur. La pile légère PHP et SQLite fonctionne confortablement aux côtés d'autres services, même sur un VPS modeste.
Principales fonctionnalités de Grocy
Suivi des dates d'expiration
Enregistrez les dates d'achat et de péremption de chaque produit afin que Grocy puisse vous alerter avant que les articles ne se gâtent, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire dans tout le foyer.
Listes de courses intelligentes
Les listes de courses sont générées automatiquement à partir des besoins des recettes et des seuils de stock minimum, afin que vous n'achetiez que ce dont vous avez réellement besoin.
Lecture de codes-barres
Scannez les codes-barres des produits depuis n'importe quel navigateur mobile pour rechercher et enregistrer instantanément des articles sans avoir à saisir manuellement les noms ou les quantités des produits.
Gestion des recettes
Stockez les recettes avec les quantités d'ingrédients et laissez Grocy vérifier votre stock actuel avant d'ajouter exactement ce qui manque à la liste de courses.
Intégration domotique
Une API REST complète permet des intégrations avec Home Assistant, des applications de scanner de codes-barres et d'autres outils auto-hébergés pour un flux de travail domestique entièrement automatisé.
Pourquoi choisir Hostinger pour Grocy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur