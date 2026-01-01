Dozzle est une interface web sans configuration pour surveiller les journaux des conteneurs Docker en temps réel. Il détecte automatiquement tous les conteneurs sur l'hôte et diffuse leur sortie directement vers une interface web épurée et réactive — pas d'agents de journalisation, pas de stockage externe, aucune configuration au-delà du montage du socket Docker.

Les développeurs l'utilisent pour surveiller plusieurs services simultanément pendant le débogage, tandis que les opérateurs s'en servent pour un triage rapide des incidents. La recherche et le filtrage puissants permettent d'isoler facilement les lignes de journal exactes dont vous avez besoin sans quitter le navigateur. Avec une utilisation minimale des ressources et sans dépendances de base de données, Dozzle fonctionne confortablement aux côtés des charges de travail de production sur n'importe quel VPS.