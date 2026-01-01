Déployer Hermes WebUI avec une installation en un clic.
Déploiement Hermes full-stack qui associe l'agent IA Hermes à une interface utilisateur de chat web auto-hébergée rapide.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Hermes WebUI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hermes WebUI
Hermes WebUI est une application web open-source légère qui intègre l'agent IA Hermes — un agent auto-améliorant et toujours actif de Nous Research — dans votre navigateur avec une parité CLI quasi 1:1. Ce modèle regroupe l'interface WebUI avec la passerelle de l'agent Hermes en amont, de sorte qu'un seul déploiement vous offre à la fois l'interface de chat du navigateur et l'agent persistant qui l'alimente.
L'auto-hébergement de Hermes WebUI sur votre propre VPS garde vos conversations, la mémoire de l'agent, ses compétences et les clés API de vos fournisseurs sur une infrastructure que vous contrôlez. Vous choisissez les fournisseurs de modèles, vous conservez les sessions, et vous accédez à l'agent en toute sécurité depuis un ordinateur de bureau ou un mobile sans envoyer de données via un SaaS tiers.
Principales fonctionnalités de Hermes WebUI
Agent intégré + WebUI
Fournit la passerelle Hermes Agent en amont et l'interface utilisateur web (WebUI) avec un volume d'état partagé afin que les sessions, les compétences et la mémoire survivent aux redémarrages et soient réutilisés par les deux interfaces.
Parité CLI complète
Tout ce que vous pouvez faire dans le terminal Hermes — chat, outils, planification, mémoire, compétences — est accessible depuis la même interface web.
Disposition de l'espace de travail à trois panneaux
Sessions et navigation à gauche, chat au centre, et un explorateur de fichiers d'espace de travail en direct à droite avec des aperçus intégrés.
Streaming avec des cartes d'outils
Diffusion de jetons envoyée par le serveur, cartes d'appel d'outils intégrées, diagrammes Mermaid, coloration syntaxique et un anneau d'utilisation du contexte intégré au pied de page du compositeur.
PWA Mobile-First
Mise en page mobile réactive avec tiroir de navigation et commandes tactiles — installez-le sur votre écran d'accueil et pilotez Hermes depuis votre téléphone.
Modèles indépendants du fournisseur
Branchez les clés OpenAI, Anthropic, Google ou OpenRouter au moment du déploiement et basculez entre les modèles à partir d'un menu déroulant dynamique dans l'interface utilisateur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Hermes WebUI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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