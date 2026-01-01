Déployer GreptimeDB : installation en un clic.
Base de données d'observabilité unifiée open source pour les métriques, les journaux et les traces avec SQL et PromQL sur un moteur unique.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec GreptimeDB
GreptimeDB est une base de données d'observabilité open source, construite en Rust, qui stocke les métriques, les logs et les traces sous forme d'événements larges dans un moteur colonne unique. Une seule base de données remplace le trio typique Prometheus, Loki et Elasticsearch, vous permettant de joindre des signaux en SQL et de servir des tableaux de bord, des alertes et des agents d'IA à partir d'un seul backend au lieu de trois.
L'auto-hébergement de GreptimeDB sur votre propre VPS maintient la télémétrie à haute cardinalité sous votre contrôle, sans facturation SaaS par point de données, et la même instance prend en charge le protocole d'écriture à distance de Prometheus, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL et InfluxDB — ainsi les collecteurs et tableaux de bord existants se connectent sans réécritures.
Principales fonctionnalités de GreptimeDB
Modèle de données unifié
Stockez les métriques, les journaux et les traces sous forme d'événements larges horodatés dans un moteur de colonne unique et joignez les signaux avec du SQL simple.
SQL et PromQL
Interrogez les mêmes données avec SQL pour l'analyse et PromQL pour les règles d'alerte Grafana — aucun calque de requête ou niveau de traduction distinct n'est nécessaire.
OpenTelemetry Natif
Ingérer OTLP pour les métriques, les journaux et les traces directement, sans sidecars d'exportation ni SDKs spécifiques au fournisseur entre vos services et la base de données.
Prise en charge étendue des protocoles
Accepter l'écriture à distance Prometheus, le protocole de ligne InfluxDB, le push Loki, et les clients MySQL ou PostgreSQL sur la même instance pour des migrations directes.
Tableau de bord web intégré
Explorez les tables, exécutez des requêtes SQL et PromQL, et inspectez l'état du cluster depuis une interface utilisateur web intégrée sans installer de frontend séparé.
Stockage d'objets prêt
Configurez S3, GCS ou Azure Blob comme stockage principal avec un cache de disque local pour réduire les coûts de rétention à long terme sur la télémétrie à volume élevé.
Pourquoi choisir Hostinger pour GreptimeDB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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