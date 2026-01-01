Déployer LinkAce en 1 clic.
Archive de signets auto-hébergée avec surveillance automatique des liens, recherche en texte intégral et une API REST complète.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LinkAce
LinkAce est une archive de signets open-source conçue pour les personnes qui souhaitent une conservation organisée et à long terme de chaque lien qu'elles collectent. Il capture automatiquement les titres et les descriptions, surveille les URL enregistrées pour détecter les cibles brisées ou déplacées, et peut transférer des pages à l'Internet Archive afin que les sources importantes restent accessibles même lorsque le site original disparaît.
L'auto-hébergement de LinkAce sur votre propre VPS maintient votre historique de lecture, vos recherches et vos listes partagées à l'abri des traqueurs tiers et des services de signets propriétaires. La base de données MariaDB et le cache Redis inclus vous offrent une base de connaissances rapide et privée que vous possédez entièrement, avec des marque-pages de navigateur, des flux RSS et une API REST complète pour les intégrations.
Principales fonctionnalités de LinkAce
Surveillance automatisée des liens
Des vérifications planifiées signalent les liens brisés ou déplacés afin que votre archive ne se dégrade pas silencieusement avec le temps.
Sauvegarde d'Internet Archive
Envoyer automatiquement les URL enregistrées à la Wayback Machine et conserver des copies lisibles des pages qui disparaissent.
Listes, balises et recherche
Organisez les marque-pages avec des listes imbriquées et des balises, puis retrouvez tout rapidement grâce à une recherche filtrée avancée.
API REST complète
Intégrez LinkAce avec les extensions de navigateur, les clients mobiles, Zapier et les scripts personnalisés via une API entièrement documentée.
Liens publics et privés
Marquez chaque signet comme privé, interne ou public et partagez des collections organisées via des flux RSS dédiés.
Importation et exportation HTML
Importez vos favoris de navigateur existants ou exportez votre archive complète à tout moment sans verrouillage propriétaire.
Pourquoi choisir Hostinger pour LinkAce
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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