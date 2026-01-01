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Interface web pour gérer les tâches cron en toute sécurité, avec importation, exportation, sauvegarde et authentification HTTP.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Crontab UI

Crontab UI est une application web Node.js open-source qui remplace l'édition manuelle de crontab sujette aux erreurs par une interface visuelle et sécurisée. L'ajout, la suppression, la mise en pause et la reprise des tâches se fait en un seul clic, et chaque modification est validée avant d'être appliquée, ainsi une faute de frappe ne fait plus tomber toutes vos tâches planifiées en même temps.

L'auto-hébergement de Crontab UI sur votre propre VPS vous offre un panneau de contrôle privé pour des centaines de tâches cron avec des journaux d'erreurs par tâche, des sauvegardes automatiques avant les opérations risquées, et l'import/export pour répliquer le même calendrier sur plusieurs machines. L'authentification HTTP de base intégrée protège l'interface sans nécessiter de proxy inverse externe ou de fournisseur d'identité.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Crontab UI

Édition sécurisée de la tâche

Ajouter, modifier, mettre en pause, reprendre et supprimer des tâches cron via une interface utilisateur validée au lieu de risquer des erreurs de syntaxe dans des fichiers crontab bruts.

Importation et exportation

Importez un crontab existant en quelques secondes et exportez votre configuration complète pour redéployer la même planification sur d'autres machines sans SSH.

Sauvegardes automatiques

Crontab UI crée une sauvegarde avant chaque importation et vous permet de créer des instantanés et de restaurer vos tâches à la demande pour récupérer des erreurs.

Journaux d'erreurs par tâche

Chaque tâche planifiée écrit son propre journal d'erreurs afin que vous puissiez auditer les échecs et déboguer les problèmes sans avoir à rechercher dans un journal système partagé.

Mailing et crochets

Configurez les notifications par e-mail ou les rappels de webhook par tâche pour alerter votre équipe ou déclencher une automatisation en aval après chaque exécution.

Authentification HTTP

Protégez l'interface utilisateur web avec l'authentification de base intégrée afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent consulter ou modifier vos tâches planifiées.

Pourquoi choisir Hostinger pour Crontab UI

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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