Déployer Crontab UI en un clic.
Interface web pour gérer les tâches cron en toute sécurité, avec importation, exportation, sauvegarde et authentification HTTP.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Crontab UI
Crontab UI est une application web Node.js open-source qui remplace l'édition manuelle de crontab sujette aux erreurs par une interface visuelle et sécurisée. L'ajout, la suppression, la mise en pause et la reprise des tâches se fait en un seul clic, et chaque modification est validée avant d'être appliquée, ainsi une faute de frappe ne fait plus tomber toutes vos tâches planifiées en même temps.
L'auto-hébergement de Crontab UI sur votre propre VPS vous offre un panneau de contrôle privé pour des centaines de tâches cron avec des journaux d'erreurs par tâche, des sauvegardes automatiques avant les opérations risquées, et l'import/export pour répliquer le même calendrier sur plusieurs machines. L'authentification HTTP de base intégrée protège l'interface sans nécessiter de proxy inverse externe ou de fournisseur d'identité.
Principales fonctionnalités de Crontab UI
Édition sécurisée de la tâche
Ajouter, modifier, mettre en pause, reprendre et supprimer des tâches cron via une interface utilisateur validée au lieu de risquer des erreurs de syntaxe dans des fichiers crontab bruts.
Importation et exportation
Importez un crontab existant en quelques secondes et exportez votre configuration complète pour redéployer la même planification sur d'autres machines sans SSH.
Sauvegardes automatiques
Crontab UI crée une sauvegarde avant chaque importation et vous permet de créer des instantanés et de restaurer vos tâches à la demande pour récupérer des erreurs.
Journaux d'erreurs par tâche
Chaque tâche planifiée écrit son propre journal d'erreurs afin que vous puissiez auditer les échecs et déboguer les problèmes sans avoir à rechercher dans un journal système partagé.
Mailing et crochets
Configurez les notifications par e-mail ou les rappels de webhook par tâche pour alerter votre équipe ou déclencher une automatisation en aval après chaque exécution.
Authentification HTTP
Protégez l'interface utilisateur web avec l'authentification de base intégrée afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent consulter ou modifier vos tâches planifiées.
Pourquoi choisir Hostinger pour Crontab UI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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