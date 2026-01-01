Crontab UI est une application web Node.js open-source qui remplace l'édition manuelle de crontab sujette aux erreurs par une interface visuelle et sécurisée. L'ajout, la suppression, la mise en pause et la reprise des tâches se fait en un seul clic, et chaque modification est validée avant d'être appliquée, ainsi une faute de frappe ne fait plus tomber toutes vos tâches planifiées en même temps.

L'auto-hébergement de Crontab UI sur votre propre VPS vous offre un panneau de contrôle privé pour des centaines de tâches cron avec des journaux d'erreurs par tâche, des sauvegardes automatiques avant les opérations risquées, et l'import/export pour répliquer le même calendrier sur plusieurs machines. L'authentification HTTP de base intégrée protège l'interface sans nécessiter de proxy inverse externe ou de fournisseur d'identité.