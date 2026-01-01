Livebook est une application web open-source pour l'écriture de notebooks Elixir collaboratifs et reproductibles. Conçu spécifiquement pour l'écosystème BEAM, il combine l'exécution de code en direct, des visualisations de données riches et l'édition multijoueur en temps réel dans une seule interface basée sur un navigateur. Contrairement aux environnements de notebooks à usage général, Livebook est profondément intégré au modèle de concurrence d'Elixir et produit des notebooks conçus pour fonctionner de manière identique sur différentes sessions et machines.

L'auto-hébergement de Livebook sur un VPS maintient vos notebooks, pipelines de données et expériences d'apprentissage automatique sur une infrastructure que vous contrôlez — sans limites de taille de notebook, sans frais d'utilisation et sans service cloud tiers gérant votre code ou vos données.