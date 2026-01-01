Déployer Nexus Repository Manager en un clic.
Gestionnaire de référentiel d'artefacts universel prenant en charge Maven, npm, Docker, PyPI, et plus encore.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Nexus Repository Manager
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager est le référentiel d'artefacts standard de l'industrie pour le stockage, l'organisation et la distribution d'artefacts de build pour tous les principaux formats de packages. Il sert de cache proxy universel pour Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub et des dizaines d'autres registres, réduisant considérablement les téléchargements externes et accélérant les builds.
L'auto-hébergement de Nexus sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur le stockage des artefacts, les politiques d'accès et l'analyse de sécurité. Les équipes obtiennent une source unique de vérité pour toutes les dépendances — publiques et privées — sans tarification par siège ni limites de stockage cloud.
Principales fonctionnalités de Nexus Repository Manager
Prise en charge du format universel
Hébergez et proxifiez les formats Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go et bien d'autres à partir d'une seule instance.
Proxy et cache
Mettez en cache les artefacts distants localement afin que les builds n'échouent jamais parce qu'un registre en amont est lent ou indisponible.
Dépôts privés
Publier des bibliothèques propriétaires et des images Docker dans des dépôts privés hébergés avec un contrôle d'accès granulaire.
Recherche de composants
La recherche en texte intégral dans tous les dépôts permet aux développeurs de trouver rapidement des versions d'artefacts spécifiques et leurs métadonnées.
Accès basé sur les rôles
Définissez des privilèges granulaires par dépôt afin que les équipes ne voient et ne publient que dans les dépôts qu'elles possèdent.
Pourquoi choisir Hostinger pour Nexus Repository Manager
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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