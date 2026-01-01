Déployer Open Notebook en 1 clic.
Espace de travail de connaissances natif de l'IA, combinant la prise de notes, la gestion de documents et le chat IA contextuel dans une seule application auto-hébergée.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Open Notebook
Open Notebook est une plateforme de bloc-notes auto-hébergée et native de l'IA qui centralise votre écriture, vos recherches et l'assistance de l'IA dans un environnement unique. Au lieu de basculer entre les documents, les interfaces de chat et les systèmes de fichiers dispersés, Open Notebook crée un espace de travail unique où les notes, les fichiers téléchargés et le contexte de l'IA restent connectés — facilitant la transition des idées brutes vers une documentation structurée sans perdre les connaissances acquises au fil du temps.
Ce déploiement associe Open Notebook à SurrealDB pour un stockage persistant, conservant toutes vos notes et l'historique de vos interactions avec l'IA sur votre propre infrastructure. L'auto-hébergement signifie que vos données ne transitent jamais par des systèmes SaaS tiers, et vous conservez un contrôle total sur l'accès, les sauvegardes et la rétention.
Principales fonctionnalités de Open Notebook
Workspace IA unifiée
Les notes et le chat IA partagent le même contexte, ainsi l'assistant s'appuie sur vos documents réels plutôt que sur des connaissances générales uniquement.
Backend SurrealDB
Une instance dédiée de SurrealDB offre un stockage rapide et persistant pour les notes, les fichiers téléchargés et l'état de la base de données malgré les redémarrages.
Assistance sensible au contexte
Posez des questions sur votre propre matériel et obtenez des réponses basées sur les notes et documents que vous avez déjà rédigés.
Privé par conception
Toutes les données restent sur votre VPS — pas de synchronisation SaaS, pas d'accès tiers à vos notes ou conversations IA.
Gestion des connaissances flexible
Idéal pour les journaux de recherche personnels, les runbooks d'ingénierie, la planification de produits et les bases de connaissances à long terme.
Pourquoi choisir Hostinger pour Open Notebook
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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