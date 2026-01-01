Open Notebook est une plateforme de bloc-notes auto-hébergée et native de l'IA qui centralise votre écriture, vos recherches et l'assistance de l'IA dans un environnement unique. Au lieu de basculer entre les documents, les interfaces de chat et les systèmes de fichiers dispersés, Open Notebook crée un espace de travail unique où les notes, les fichiers téléchargés et le contexte de l'IA restent connectés — facilitant la transition des idées brutes vers une documentation structurée sans perdre les connaissances acquises au fil du temps.

Ce déploiement associe Open Notebook à SurrealDB pour un stockage persistant, conservant toutes vos notes et l'historique de vos interactions avec l'IA sur votre propre infrastructure. L'auto-hébergement signifie que vos données ne transitent jamais par des systèmes SaaS tiers, et vous conservez un contrôle total sur l'accès, les sauvegardes et la rétention.