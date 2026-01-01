Déployer pygeoapi en 1 clic.
Serveur Python implémentant la suite de normes OGC API pour la publication de données géospatiales via HTTP.
Trouvez le forfait VPS idéal pour pygeoapi
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec pygeoapi
pygeoapi est une implémentation Python open-source des normes OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) qui transforme les jeux de données géospatiales en une API RESTful découvrable et navigable. Il intègre un navigateur HTML intégré afin que les non-développeurs puissent naviguer dans les collections, inspecter les éléments sur une carte et télécharger du GeoJSON sans écrire une seule requête.
L'auto-hébergement de pygeoapi sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les jeux de données exposés, leur emplacement et qui peut les interroger. Connectez des sources PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ou des sources WFS/WMS distantes, et publiez-les sous votre propre domaine avec HTTPS géré par le proxy Traefik intégré.
Principales fonctionnalités de pygeoapi
Normes OGC API
Implémente les fonctionnalités, les couvertures, les tuiles, les enregistrements, les processus et la récupération de données environnementales de l'API OGC, à partir d'un seul fichier de configuration.
Navigateur HTML intégré
Chaque collection, élément et processus est consultable depuis l'interface utilisateur web avec une carte Leaflet interactive et du JSON joliment formaté.
De nombreux backends de données
Proposer des sources PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON et WFS distantes via des fournisseurs unifiés.
Documentation OpenAPI
Une description OpenAPI 3.0 et une interface utilisateur Swagger/Redoc sont générées automatiquement à partir de la configuration afin que les clients puissent s'intégrer rapidement.
Traitement géospatial
Exposez les fonctions Python en tant que processus OGC API pour exécuter des transformations à la demande, des analyses et des tâches ETL sur vos données publiées.
STAC et catalogues de métadonnées
Publiez des catalogues d'images et d'enregistrements conformes à STAC afin que les partenaires puissent rechercher et explorer vos fonds géospatiaux de manière programmatique.
Pourquoi choisir Hostinger pour pygeoapi
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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