Jusqu’à 70 % de rabais sur Home Gallery

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Galerie photo et vidéo auto-hébergée et accessible via navigateur, avec recherche d'images similaires, reconnaissance faciale et géolocalisation.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Home Gallery

Home Gallery est une galerie web auto-hébergée open source pour les archives personnelles de photos et de vidéos. Elle indexe vos médias sur disque, extrait les métadonnées EXIF, génère des aperçus multi-résolutions et offre une expérience de navigation rapide à défilement infini qui fonctionne aussi bien sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur de bureau — sans rien télécharger vers un service cloud tiers.

Ce qui la distingue, c'est la découverte sensible au contenu. Home Gallery utilise des modèles TensorFlow pour intégrer chaque photo afin de rechercher des images similaires, effectue la détection des visages pour que vous puissiez naviguer par personne, et géocode inversement les coordonnées GPS en noms de lieux lisibles. Les fichiers originaux restent intacts et peuvent même être déplacés hors ligne une fois les aperçus générés, ce qui la rend bien adaptée aux archives à long terme qui s'étendent sur plusieurs disques.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Home Gallery

Recherche d'images similaires

Choisissez n'importe quelle photo et faites apparaître des clichés visuellement similaires dans l'ensemble de l'archive — trouvez chaque coucher de soleil, plage ou image d'animal de compagnie sans étiquetage manuel.

Détection de visage

Les visages sont détectés automatiquement et regroupés, de sorte que parcourir toutes les photos d'une personne se fait en un seul clic au lieu d'une tâche fastidieuse étiquette par étiquette.

Géocodage inversé

Les coordonnées GPS dans l'EXIF sont résolues en noms de pays, de ville et de lieu, afin que la galerie devienne une carte consultable indiquant où chaque photo a été prise.

Langage de requête expressif

Filtrez la bibliothèque avec les opérateurs et, ou, et non à travers les étiquettes, les dates, les lieux, les visages et les métadonnées de l'appareil photo pour créer des vues enregistrées précises.

Prise en charge des sources hors ligne

Une fois les aperçus extraits, le disque original peut rester hors ligne — parfait pour les archives réparties sur des disques externes qui ne sont pas toujours montés.

Galerie mobile PWA

Une application web progressive installable offre une expérience de navigation similaire à celle d'une application sur les téléphones et les tablettes, sans aucune installation native ni boutique d'applications.

Pourquoi choisir Hostinger pour Home Gallery

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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