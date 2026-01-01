Unmanic est un outil d'optimisation de bibliothèque multimédia auto-hébergé qui scanne automatiquement vos fichiers et les transcode dans des formats cohérents à l'aide de FFmpeg. Au lieu de convertir manuellement des fichiers ou d'écrire des scripts, Unmanic surveille en permanence un répertoire de bibliothèque, identifie les fichiers qui ne correspondent pas à vos préréglages de sortie configurés et les met en file d'attente pour traitement — le tout géré via une interface web.

L'auto-hébergement d'Unmanic sur un VPS vous offre un pipeline de conversion toujours actif pour votre collection multimédia. Que vous standardisiez des codecs vidéo, réduisiez la taille des fichiers ou traitiez des enregistrements DVR, Unmanic gère les tâches en arrière-plan sans nécessiter que votre ordinateur de bureau reste allumé.