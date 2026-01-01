Déployer Geneac en un clic.
Créateur de site de généalogie auto-hébergé pour publier votre arbre généalogique, vos recherches et vos photos en ligne.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Geneac
Geneac est une application open-source Ruby on Rails pour partager la recherche généalogique sur le web. Elle présente les personnes, les relations, les photos et les notes dans un format de type wiki que les visiteurs peuvent parcourir, tandis que les administrateurs gèrent l'arbre généalogique sous-jacent depuis un backend authentifié. Le modèle de données est spécialement conçu pour la généalogie — les individus, les familles, les citations de sources, l'historique des modifications et le balisage sont des concepts de première classe plutôt que des articles de blog adaptés.
L'auto-hébergement de Geneac conserve des décennies de recherche familiale, de documents numérisés et de notes privées sur votre propre serveur, où l'accès est entièrement contrôlé par vous. L'application utilise SQLite et le stockage de fichiers local, de sorte qu'un seul volume persistant capture le site complet et peut être sauvegardé comme une simple copie de fichier sans outils de base de données.
Principales fonctionnalités de Geneac
PERSONNEL et Relations
Enregistrez les personnes avec leurs détails de naissance, de décès et biographiques, puis reliez-les par des relations de parent, de conjoint et d'enfant pour construire un arbre généalogique navigable.
Photos et Documents
Joignez des photographies numérisées, des certificats et des documents sources aux personnes et aux notes via Active Storage, avec le traitement d'image géré par libvips.
Notes de recherche
Saisissez des récits biographiques et des résultats de recherche sous forme de notes détaillées qui peuvent être étiquetées et reliées aux personnes qu'elles décrivent.
Balises et recherche
Organisez le contenu avec le moteur acts-as-taggable-on afin que les noms de famille, les lieux et les thèmes puissent être filtrés parmi les personnes, les photos et les notes.
Administrateur authentifié
L'inscription, la connexion et les attributions de rôles d'administrateur gérées par Devise protègent l'édition tout en maintenant le site publié librement consultable par les membres de la famille.
Processus d'arrière-plan
Un worker Resque soutenu par Redis exécute le traitement d'images et d'autres tâches de longue durée en arrière-plan afin que l'interface web reste réactive.
Pourquoi choisir Hostinger pour Geneac
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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