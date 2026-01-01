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Créateur de site de généalogie auto-hébergé pour publier votre arbre généalogique, vos recherches et vos photos en ligne.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Geneac

Geneac est une application open-source Ruby on Rails pour partager la recherche généalogique sur le web. Elle présente les personnes, les relations, les photos et les notes dans un format de type wiki que les visiteurs peuvent parcourir, tandis que les administrateurs gèrent l'arbre généalogique sous-jacent depuis un backend authentifié. Le modèle de données est spécialement conçu pour la généalogie — les individus, les familles, les citations de sources, l'historique des modifications et le balisage sont des concepts de première classe plutôt que des articles de blog adaptés.

L'auto-hébergement de Geneac conserve des décennies de recherche familiale, de documents numérisés et de notes privées sur votre propre serveur, où l'accès est entièrement contrôlé par vous. L'application utilise SQLite et le stockage de fichiers local, de sorte qu'un seul volume persistant capture le site complet et peut être sauvegardé comme une simple copie de fichier sans outils de base de données.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Geneac

PERSONNEL et Relations

Enregistrez les personnes avec leurs détails de naissance, de décès et biographiques, puis reliez-les par des relations de parent, de conjoint et d'enfant pour construire un arbre généalogique navigable.

Photos et Documents

Joignez des photographies numérisées, des certificats et des documents sources aux personnes et aux notes via Active Storage, avec le traitement d'image géré par libvips.

Notes de recherche

Saisissez des récits biographiques et des résultats de recherche sous forme de notes détaillées qui peuvent être étiquetées et reliées aux personnes qu'elles décrivent.

Balises et recherche

Organisez le contenu avec le moteur acts-as-taggable-on afin que les noms de famille, les lieux et les thèmes puissent être filtrés parmi les personnes, les photos et les notes.

Administrateur authentifié

L'inscription, la connexion et les attributions de rôles d'administrateur gérées par Devise protègent l'édition tout en maintenant le site publié librement consultable par les membres de la famille.

Processus d'arrière-plan

Un worker Resque soutenu par Redis exécute le traitement d'images et d'autres tâches de longue durée en arrière-plan afin que l'interface web reste réactive.

Pourquoi choisir Hostinger pour Geneac

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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