Gestionnaire de recettes auto-hébergé avec planification des repas, listes de courses et organisation de livres de cuisine.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Tandoor Recipes
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tandoor Recipes
Tandoor Recipes est une plateforme de gestion de recettes open-source riche en fonctionnalités pour organiser votre vie culinaire. Importez des recettes de n'importe quel site web, planifiez vos repas hebdomadaires, générez des listes de courses et partagez des livres de cuisine avec votre famille — le tout depuis une interface web épurée accessible sur n'importe quel appareil. Conçue par la communauté de l'auto-hébergement, elle place votre collection de recettes sous votre contrôle, sans publicités, abonnements ou collecte de données.
L'auto-hébergement de Tandoor sur votre VPS garde toutes vos recettes, plans de repas et listes de courses privés et accessibles de n'importe où. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'intégration HTTPS de Traefik. Le premier utilisateur à s'inscrire devient l'administrateur — désactivez les inscriptions publiques après avoir créé votre compte.
Principales fonctionnalités de Tandoor Recipes
Importation de recette
Importez des recettes de n'importe quel site web avec l'analyse automatique des ingrédients, des instructions et des informations nutritionnelles.
Planification des repas
Planifiez les repas de la semaine avec un calendrier glisser-déposer et générez automatiquement des listes de courses à partir des recettes planifiées.
Listes de courses
Créez et partagez des listes de courses qui combinent des ingrédients de plusieurs recettes avec fusion automatique des quantités.
Organisation du livre de recettes
Organisez les recettes en livres de cuisine, étiquetez-les avec des mots-clés et recherchez instantanément dans toute votre collection.
Partage multi-utilisateur
Partagez des espaces de recettes avec les membres de votre famille, chacun avec ses propres plans de repas et listes de courses.
Suivi nutritionnel
Suivez les calories et les macronutriments par recette grâce aux données nutritionnelles des recettes importées ou à la saisie manuelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Tandoor Recipes
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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