Déployer Grafana Pyroscope en un clic.
Backend de profilage continu open source qui vous aide à déboguer les problèmes de CPU, de mémoire et de latence jusqu'à une seule ligne de code.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope est une base de données de profilage continu open source conçue pour stocker et interroger les données de profilage provenant d'applications de production à grande échelle. Contrairement aux profileurs ponctuels que vous exécutez lors d'incidents, Pyroscope ingère des profils en continu à partir de sources Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF et OpenTelemetry afin que vous puissiez comparer les graphes de flammes entre les déploiements, les régions ou toute étiquette personnalisée.
L'auto-hébergement de Pyroscope sur votre VPS maintient les données de profil sensibles (contenant souvent des noms de fonctions, des chemins de fichiers et des traces de pile de votre code) hors des services tiers, tout en vous permettant d'ajuster la rétention et le stockage en fonction de votre charge de travail. Le mode binaire unique fourni exécute les composants distributeur, ingesteur, requête et compacteur dans un seul conteneur avec un stockage sur système de fichiers local — aucun Kubernetes, stockage d'objets ou dépendances externes n'est requis.
Principales fonctionnalités de Grafana Pyroscope
Profilage continu
Ingérer des profils des services en cours d'exécution en continu au lieu d'attendre un incident, afin que vous puissiez comparer deux points quelconques dans le temps sur un graphique de flammes.
Support multilingue
SDK natifs pour Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust et .NET, ainsi que l'auto-instrumentation Grafana Alloy et eBPF pour le profilage sans code de tout binaire.
Compatible OpenTelemetry
Acceptez les profils via le protocole OpenTelemetry et corrélez-les avec les traces, métriques et logs existants sans modifier votre pipeline de collecte.
Comparaisons de graphes de flammes
Comparez deux graphes de flammes côte à côte pour voir instantanément quelles fonctions ont régressé après un déploiement, ont mal évolué sous charge, ou se sont améliorées après une correction.
Filtrage par étiquettes
Segmentez les profils par n'importe quelle étiquette — service, région, version, locataire ou dimension personnalisée — afin d'isoler la charge de travail exacte qui provoque une régression de performance.
Stockage binaire unique
Fonctionne comme un seul conteneur avec un stockage sur système de fichiers local par défaut, avec des backends S3, GCS et Azure optionnels lorsque vous dépassez un seul nœud.
Pourquoi choisir Hostinger pour Grafana Pyroscope
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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