Déployer l'API Evolution en un clic.
Passerelle API WhatsApp Business open source pour créer des chatbots, des automatisations et des intégrations de messagerie client.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Evolution API
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Evolution API
Evolution API est une plateforme open-source qui fournit une API REST complète pour l'automatisation de la messagerie WhatsApp. Basée sur la bibliothèque Baileys, elle permet aux développeurs de connecter des comptes WhatsApp, d'envoyer et de recevoir des messages, de gérer les contacts et de déclencher des webhooks pour le traitement des événements en temps réel — le tout sans les frais coûteux des API officielles pour les connexions non-Cloud API.
L'auto-hébergement d'Evolution API sur votre VPS conserve toutes les données de conversation des clients sur votre propre infrastructure, garantissant la conformité avec les réglementations de protection des données et éliminant les coûts par message qui rendent les fournisseurs commerciaux coûteux à grande échelle. La base de données PostgreSQL et le cache Redis inclus offrent une persistance fiable et une gestion des messages à haut débit pour les charges de travail de production.
Principales fonctionnalités de Evolution API
Gestion multi-instance
Connectez et gérez plusieurs numéros WhatsApp à partir d'un seul déploiement, chaque instance étant isolée et contrôlable indépendamment via l'API.
Intégrations de chatbot
Les connecteurs natifs pour Typebot, Chatwoot et OpenAI permettent la création de chatbots sans code et des conversations automatisées basées sur l'IA sur WhatsApp.
Système d'événements Webhook
Les webhooks en temps réel transmettent les événements de message, de connexion et de groupe à votre application au moment où ils se produisent, permettant des réponses automatisées instantanées.
Automatisation des flux de travail
Compatible avec n8n et d'autres plateformes d'automatisation, permettant de créer des flux de travail de messagerie complexes en plusieurs étapes sans code personnalisé.
API RESTful
Une API HTTP/JSON épurée avec authentification par code QR facilite l'intégration de la messagerie WhatsApp dans n'importe quelle application ou service.
Pourquoi choisir Hostinger pour Evolution API
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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