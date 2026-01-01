Déployer Umami Analytics en un clic.
Alternative open source à Google Analytics pour l'analyse web, axée sur la confidentialité, sans cookies et conforme au RGPD par défaut.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Umami Analytics
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Umami Analytics
Umami est une plateforme d'analyse web rapide et open source qui suit le trafic des sites web sans cookies, sans empreintes numériques ni partage de données intersites. Elle est conforme au RGPD par défaut, ce qui en fait une alternative directe à Google Analytics pour les équipes qui privilégient la confidentialité des visiteurs et la propriété des données.
L'auto-hébergement d'Umami sur un VPS signifie que toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure sans accès tiers. Une seule installation basée sur PostgreSQL peut suivre plusieurs sites web, des événements personnalisés et des campagnes UTM via un tableau de bord épuré et en temps réel accessible à toute votre équipe.
Principales fonctionnalités de Umami Analytics
Suivi sans cookies
Umami collecte des analyses sans cookies ni identifiants persistants, garantissant la conformité RGPD et CCPA prête à l'emploi.
Support multi-site
Suivez un nombre illimité de sites web à partir d'une seule installation Umami, avec des tableaux de bord séparés et des données isolées pour chaque propriété.
Événements personnalisés
Suivez les clics sur les boutons, les soumissions de formulaires, les téléchargements et toute interaction utilisateur personnalisée au-delà des vues de page standard.
Tableau de bord en temps réel
Consultez le nombre de visiteurs en direct, les pages les plus consultées, les sources de référence et la répartition par appareil, mis à jour en temps réel sans rechargement de la page.
Suivi de campagne UTM
Mesurez les performances des campagnes marketing en suivant les paramètres UTM sur tous vos sites web suivis.
Pourquoi choisir Hostinger pour Umami Analytics
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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