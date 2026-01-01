useSend est une alternative open source à Resend, SendGrid et Postmark qui vous permet de maîtriser l'intégralité de votre infrastructure d'envoi d'emails. Basé sur Next.js avec AWS SES comme moteur de livraison, il offre une API REST épurée et une passerelle SMTP pour les emails transactionnels et marketing — sans frais par courriel ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

L'auto-hébergement de useSend sur votre VPS place vos domaines d'envoi, listes d'abonnés et analyses d'emails entièrement sous votre contrôle. Vous disposez d'un tableau de bord unifié pour surveiller la délivrabilité, gérer les domaines, traiter les rebonds et les webhooks, et planifier les campagnes — le tout depuis votre propre infrastructure.