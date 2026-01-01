Déployer useSend en 1 clic.
Infrastructure d'envoi d'e-mails open-source — hébergez vous-même votre plateforme d'e-mails transactionnels et marketing.
Trouvez le forfait VPS idéal pour useSend
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec useSend
useSend est une alternative open source à Resend, SendGrid et Postmark qui vous permet de maîtriser l'intégralité de votre infrastructure d'envoi d'emails. Basé sur Next.js avec AWS SES comme moteur de livraison, il offre une API REST épurée et une passerelle SMTP pour les emails transactionnels et marketing — sans frais par courriel ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
L'auto-hébergement de useSend sur votre VPS place vos domaines d'envoi, listes d'abonnés et analyses d'emails entièrement sous votre contrôle. Vous disposez d'un tableau de bord unifié pour surveiller la délivrabilité, gérer les domaines, traiter les rebonds et les webhooks, et planifier les campagnes — le tout depuis votre propre infrastructure.
Principales fonctionnalités de useSend
API REST & SMTP
Envoyez des e-mails via une API REST conviviale pour les développeurs ou un SMTP standard — compatible avec les applications et bibliothèques de messagerie existantes.
Statistiques de livraison
Suivez les courriels livrés, ouverts, cliqués et rejetés en temps réel grâce à un tableau de bord d'analyse intégré.
Gestion de domaine
Ajoutez et vérifiez des domaines d'envoi personnalisés grâce aux conseils sur les enregistrements DNS, en maintenant la réputation de l'e-mail liée à votre propre infrastructure.
Envoi programmé
Planifiez l'envoi d'e-mails pour une livraison future via l'API de planification, ce qui permet des campagnes d'e-mailing progressif et des flux transactionnels sensibles aux fuseaux horaires.
Événements de webhook
Recevez des événements de livraison en temps réel — rebonds, plaintes, ouvertures et clics — via des webhooks configurables pour un traitement ultérieur.
Pourquoi choisir Hostinger pour useSend
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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