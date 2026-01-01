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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec TiddlyWiki

TiddlyWiki est un wiki open-source unique qui stocke tout sous forme d'unités individuelles appelées tiddlers — notes, tâches, images, extraits de code et toute autre information. Contrairement aux outils de prise de notes hiérarchiques, les tiddlers peuvent être liés, étiquetés et transclus librement, de sorte que votre base de connaissances se développe de manière organique sans forcer le contenu dans des dossiers ou des catégories.

L'auto-hébergement de TiddlyWiki sur un VPS maintient vos notes et votre base de connaissances personnelle entièrement privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur. Ce déploiement exécute TiddlyWiki en mode serveur, offrant une synchronisation multi-appareils et un stockage persistant soutenu par un volume nommé — ainsi vos tiddlers ne sont jamais perdus entre les redémarrages de conteneur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de TiddlyWiki

Structure de notes non-linéaire

Tiddlers se lient et s'intègrent librement les uns aux autres, afin que vous puissiez construire un graphe de connaissances sans être contraint par des dossiers ou des hiérarchies rigides.

Balises et filtrage

Balisez n'importe quel tiddler et utilisez le puissant langage de filtrage pour créer des listes, des tableaux et des vues dynamiques qui se mettent à jour automatiquement à mesure que vous ajoutez du contenu.

Wikitexte et macros

Le langage de balisage de TiddlyWiki prend en charge la transclusion, les macros et les widgets personnalisés afin que vous puissiez créer des modèles et des composants réutilisables dans tout votre wiki.

Mode serveur persistant

Fonctionnant sur Node.js, ce déploiement enregistre chaque modification sur le disque immédiatement, ainsi vos notes sont durables et accessibles depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.

Écosystème de plugins

Étendez TiddlyWiki avec des plugins pour le rendu Markdown, la coloration syntaxique du code, les tableaux Kanban, les diagrammes et de nombreuses autres fonctionnalités de la bibliothèque de plugins.

Pourquoi choisir Hostinger pour TiddlyWiki

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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