Déployer TiddlyWiki en 1 clic.
Carnet personnel non linéaire open source pour capturer, organiser et partager des informations à votre manière.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec TiddlyWiki
TiddlyWiki est un wiki open-source unique qui stocke tout sous forme d'unités individuelles appelées tiddlers — notes, tâches, images, extraits de code et toute autre information. Contrairement aux outils de prise de notes hiérarchiques, les tiddlers peuvent être liés, étiquetés et transclus librement, de sorte que votre base de connaissances se développe de manière organique sans forcer le contenu dans des dossiers ou des catégories.
L'auto-hébergement de TiddlyWiki sur un VPS maintient vos notes et votre base de connaissances personnelle entièrement privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur. Ce déploiement exécute TiddlyWiki en mode serveur, offrant une synchronisation multi-appareils et un stockage persistant soutenu par un volume nommé — ainsi vos tiddlers ne sont jamais perdus entre les redémarrages de conteneur.
Principales fonctionnalités de TiddlyWiki
Structure de notes non-linéaire
Tiddlers se lient et s'intègrent librement les uns aux autres, afin que vous puissiez construire un graphe de connaissances sans être contraint par des dossiers ou des hiérarchies rigides.
Balises et filtrage
Balisez n'importe quel tiddler et utilisez le puissant langage de filtrage pour créer des listes, des tableaux et des vues dynamiques qui se mettent à jour automatiquement à mesure que vous ajoutez du contenu.
Wikitexte et macros
Le langage de balisage de TiddlyWiki prend en charge la transclusion, les macros et les widgets personnalisés afin que vous puissiez créer des modèles et des composants réutilisables dans tout votre wiki.
Mode serveur persistant
Fonctionnant sur Node.js, ce déploiement enregistre chaque modification sur le disque immédiatement, ainsi vos notes sont durables et accessibles depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
Écosystème de plugins
Étendez TiddlyWiki avec des plugins pour le rendu Markdown, la coloration syntaxique du code, les tableaux Kanban, les diagrammes et de nombreuses autres fonctionnalités de la bibliothèque de plugins.
Pourquoi choisir Hostinger pour TiddlyWiki
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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