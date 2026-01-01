Déployer SkySend en 1 clic.
Partage de fichiers et de notes chiffré de bout en bout et auto-hébergeable, avec une architecture de serveur à connaissance nulle.
Trouvez le forfait VPS idéal pour SkySend
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec SkySend
SkySend est un service minimaliste et auto-hébergeable pour le partage de fichiers et de notes avec chiffrement de bout en bout. Les fichiers et les notes sont chiffrés entièrement dans le navigateur à l'aide d'AES-256-GCM avant même d'atteindre le serveur, de sorte que le serveur ne stocke que des blocs chiffrés et n'a jamais accès à la clé de déchiffrement. Il n'y a pas de comptes, pas de télémétrie et pas d'analyse.
L'auto-hébergement de SkySend sur votre propre VPS maintient le contenu partagé sous votre contrôle total tout en préservant les garanties de confidentialité du chiffrement à connaissance nulle. Inspiré par Mozilla Send et PrivateBin, il utilise des primitives de sécurité modernes telles que la dérivation de clé HKDF-SHA256 et la protection par mot de passe Argon2id pour offrir une alternative rapide et sécurisée aux services commerciaux de partage de fichiers.
Principales fonctionnalités de SkySend
Chiffrement à connaissance nulle
Le chiffrement en flux AES-256-GCM est effectué entièrement dans le navigateur, la clé de déchiffrement résidant uniquement dans le fragment d'URL et n'atteignant jamais le serveur.
Aucun compte requis
Téléchargez des fichiers ou partagez des notes instantanément sans inscription, télémétrie ni suivi — les liens de partage fonctionnent pour n'importe quel destinataire sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire.
Notes chiffrées
Partagez des extraits de texte, des mots de passe, du code avec coloration syntaxique, du Markdown ou des clés SSH avec une option d'autodestruction après lecture et des limites de consultation configurables.
Protection par mot de passe
Protection par mot de passe Argon2id facultative avec dérivation de clé résistante à la mémoire et aux GPU pour se défendre contre les attaques par force brute sur le contenu partagé.
Stockage compatible S3
Prise en charge facultative du backend pour Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner et Wasabi, avec des URL pré-signées pour les téléchargements directs, appliquant des dates d'expiration et des limites.
Expiration configurable
Définissez des limites de téléchargement et des délais d'expiration par téléversement, avec nettoyage automatique des entrées expirées et un tableau de bord intégré pour le suivi des partages actifs.
Pourquoi choisir Hostinger pour SkySend
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AList
Serveur auto-hébergé de liste de fichiers et WebDAV, avec prise en charge de plus de 30 backends de stockage
AnonUpload
AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise