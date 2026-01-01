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Partage de fichiers et de notes chiffré de bout en bout et auto-hébergeable, avec une architecture de serveur à connaissance nulle.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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50 Go d'espace disque NVMe
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec SkySend

SkySend est un service minimaliste et auto-hébergeable pour le partage de fichiers et de notes avec chiffrement de bout en bout. Les fichiers et les notes sont chiffrés entièrement dans le navigateur à l'aide d'AES-256-GCM avant même d'atteindre le serveur, de sorte que le serveur ne stocke que des blocs chiffrés et n'a jamais accès à la clé de déchiffrement. Il n'y a pas de comptes, pas de télémétrie et pas d'analyse.

L'auto-hébergement de SkySend sur votre propre VPS maintient le contenu partagé sous votre contrôle total tout en préservant les garanties de confidentialité du chiffrement à connaissance nulle. Inspiré par Mozilla Send et PrivateBin, il utilise des primitives de sécurité modernes telles que la dérivation de clé HKDF-SHA256 et la protection par mot de passe Argon2id pour offrir une alternative rapide et sécurisée aux services commerciaux de partage de fichiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de SkySend

Chiffrement à connaissance nulle

Le chiffrement en flux AES-256-GCM est effectué entièrement dans le navigateur, la clé de déchiffrement résidant uniquement dans le fragment d'URL et n'atteignant jamais le serveur.

Aucun compte requis

Téléchargez des fichiers ou partagez des notes instantanément sans inscription, télémétrie ni suivi — les liens de partage fonctionnent pour n'importe quel destinataire sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire.

Notes chiffrées

Partagez des extraits de texte, des mots de passe, du code avec coloration syntaxique, du Markdown ou des clés SSH avec une option d'autodestruction après lecture et des limites de consultation configurables.

Protection par mot de passe

Protection par mot de passe Argon2id facultative avec dérivation de clé résistante à la mémoire et aux GPU pour se défendre contre les attaques par force brute sur le contenu partagé.

Stockage compatible S3

Prise en charge facultative du backend pour Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner et Wasabi, avec des URL pré-signées pour les téléchargements directs, appliquant des dates d'expiration et des limites.

Expiration configurable

Définissez des limites de téléchargement et des délais d'expiration par téléversement, avec nettoyage automatique des entrées expirées et un tableau de bord intégré pour le suivi des partages actifs.

Pourquoi choisir Hostinger pour SkySend

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

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